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2022-09-06 13:48:00

超強颱風｜南韓YouTuber冒險海邊直播　被大浪沖到路中心仲未知驚 (有片)

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超強颱風軒嵐諾正面吹襲南韓，凌晨先後掠過南韓濟州島和巨濟島，造成廣泛破壞，多處塌樹，水位暴漲。網路上流傳一段影片，一名男子無視海邊大風大浪，竟衝到海邊開直播，突然被大浪沖倒在路中心，大難不死，仍緊握自拍棍，只顧觀看直播畫面，令人側目

南韓YouTuber冒險海邊直播，被大浪沖到路中心仲未知驚。(Twitter)

南韓YouTuber冒險海邊直播，被大浪沖到路中心仲未知驚。(Twitter)

超強颱風軒嵐諾以最高風速每小時約144公里，吹襲南韓後進入日本海。當地傳媒報道，昨晚約1140分，一名YouTuber在釜山海雲台區的某處防波堤，不顧危險帶著自拍棍到岸邊進行直播。

該名男子站在岸邊防波堤，舉著自拍棍進行直播。(Twitter) 期間海面湧起巨浪掩至。(Twitter) 男子一度被淹沒消失。(Twitter) 幸好他沒有被沖落海，卻被大浪沖到馬路中間。(Twitter) 這名男子爬起身，卻沒有立即走到安全地方躲避。(Twitter) 男子趕緊舉起自拍棍並查看直播畫面。(Twitter) 男子趕緊舉起自拍棍並查看直播畫面。(Twitter)

據指已被警方轉移到安全地點

網上流傳畫面顯示，該名男子站在岸邊防波堤，舉著自拍棍進行直播，期間海面湧起巨浪掩至，男子一度被淹沒消失，幸好他沒有被沖落海，卻被大浪沖到馬路中間，但這名男子爬起身，卻沒有立即走到安全地方躲避，而是趕緊舉起自拍棍並查看直播畫面，整個無視生命安全的行徑都被CCTV拍下。

有報道提到，該名男子隨後已被趕到的警員轉移到安全地點，他身上只有輕微擦傷，並無大礙。釜山警察廳亦指出，有另一名男子也在現場出現，同樣已被轉移到安全地點。

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