超強颱風｜軒嵐諾凌晨登陸南韓　浦項有建築物整棟沖走　軍方出動水陸戰車救援(有片)

超強颱風軒嵐諾吹襲南韓，凌晨先後掠過南韓濟州島和巨濟島，最高風速每小時約144公里，之後進入日本海。南韓南部沿海地區登陸，多處受到暴風雨侵襲，超過2萬戶電力供應中斷。慶尚北道浦項市成重災區，河流氾濫，洪水於街猶如急流，有建築物整幢被沖走，軍方出動水陸戰車救出公路上被困車內人士。

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Typhoon Hinnamnor has hit South Korea with devastating winds.

Hinnamnor had peak winds of 127 mph and gusts up to 155 mph, according to the United States Joint Typhoon Warning Center. pic.twitter.com/m8qQAdPFrE — BRAVE SPIRIT (@Brave_spirit81) September 5, 2022

風暴吹襲南韓期間，至少1人失蹤。蔚山一名25歲男子因受酒精影響，凌晨墜落溪流，下落不明。風暴造成廣泛破壞，多處塌樹，蔚山有河流水位暴漲，濟州、京畿道有房屋被淹浸。全國逾2萬戶停電，南部沿海地區3400人疏散。交通亦大受影響，全國逾250航班取消，50條海運線停運，300多班火車停運，多條公路封閉。

浦項市水位暴漲 街頭猶如急流 慶尚北道浦項市南區水位暴漲，梧川邑正夢州路猶如急流，韓國軍方宣布派出兩輛兩棲戰車到浦項救出被困車內人士。另外，當地一棟別墅被洪水沖走。 南韓氣象廳觀測，軒嵐諾中心最大風速每秒50公尺，威力達到南韓定義的「特強颱風」，有機會成為南韓史上最強颱風。

Typhoon Hinnamnor slams into South Korea's Busan



The typhoon, travelling north at about 52 kilometres per hour (32 mph), left the Korean peninsula about 7:10 a.m. according to the Korea Meteorological Administration. #busan #Korea pic.twitter.com/EBRiiLjcRu — Vision Times (@vision_times) September 6, 2022