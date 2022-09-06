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國際
2022-09-06 13:00:00

超強颱風｜軒嵐諾凌晨登陸南韓　浦項有建築物整棟沖走　軍方出動水陸戰車救援(有片)

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軒嵐諾凌晨登陸南韓，浦項有建築物整棟沖走，軍方出動水陸戰車救援。(Twitter) 軒嵐諾凌晨登陸南韓，浦項有建築物整棟沖走，軍方出動水陸戰車救援。(Twitter) 軒嵐諾凌晨登陸南韓，浦項有建築物整棟沖走，軍方出動水陸戰車救援。(Twitter)

超強颱風軒嵐諾吹襲南韓，凌晨先後掠過南韓濟州島和巨濟島，最高風速每小時約144公里，之後進入日本海。南韓南部沿海地區登陸，多處受到暴風雨侵襲，超過2萬戶電力供應中斷。慶尚北道浦項市成重災區，河流氾濫，洪水於街猶如急流，有建築物整幢被沖走，軍方出動水陸戰車救出公路上被困車內人士。

風暴吹襲南韓期間，至少1人失蹤。蔚山一名25歲男子因受酒精影響，凌晨墜落溪流，下落不明。風暴造成廣泛破壞，多處塌樹，蔚山有河流水位暴漲，濟州、京畿道有房屋被淹浸。全國逾2萬戶停電，南部沿海地區3400人疏散。交通亦大受影響，全國逾250航班取消，50條海運線停運，300多班火車停運，多條公路封閉。

韓國軍方派出兩輛兩棲戰車到浦項救出被困車內人士。(Twitter) 韓國軍方派出兩輛兩棲戰車到浦項救出被困車內人士。(Twitter) 浦項一棟別墅被洪水沖走。(Twitter) 浦項一棟別墅被洪水沖走。(Twitter) 韓國軍方派出兩輛兩棲戰車到浦項救出被困車內人士。(Twitter)

浦項市水位暴漲 街頭猶如急流

慶尚北道浦項市南區水位暴漲，梧川邑正夢州路猶如急流，韓國軍方宣布派出兩輛兩棲戰車到浦項救出被困車內人士。另外，當地一棟別墅被洪水沖走。

南韓氣象廳觀測，軒嵐諾中心最大風速每秒50公尺，威力達到南韓定義的「特強颱風」，有機會成為南韓史上最強颱風。

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