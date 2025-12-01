超強101歲婆婆 每日做gym舉鐵兩小時 還有一個飲食秘密(有片)

對不少人來說，每星期運動一次已好難得，但西班牙101歲婆婆拉薩(Iñaxi Lasa)卻堅持每天健身「舉鐵」，並將長壽歸功於重訓和橄欖油飲食。儘管罹患關節炎，她仍每天在健身室進行兩小時的重量訓練，並誓言「要當健身房最年長的人，而非養老院最年輕的住戶」。 伊納希來自西班牙貝亞薩因(Beasain)，一生歷經二戰、乳癌、兩次髖部骨折、眼部手術，她又於98歲時感染新冠肺炎，但從未因此停下運動腳步。儘管患有關節炎，她仍堅持鍛鍊，94歲開始接觸健身，透過重訓增強肌肉與骨骼，並延緩失智症。

只舉鐵重訓 不做帶氧 她說︰「其實我原本就很活躍……以前常踩健身單車和散步，但兒子鼓勵我去健身房後，這成了我近年做過最棒的決定。現在冬天時，我早上8點起床散步(只要不下雨)，然後和兒子一起去健身室，做兩小時重訓——我們不做帶氧運動的。」她強調，重訓讓她感覺「充滿活力」，也對大腦有益。

有科學研究指出，每周進行3次重訓可令生理年齡年輕近8歲，而肌無力(尤其是腿部)與死亡率、心臟病及失智風險相關。世界衛生組織建議成人每周至少進行150分鐘中等強度運動，或75分鐘高強度運動。

伊納希表示，「運動是長者最好的健康投資，也是長壽的最佳處方」。起初她需要兩位教練指導，如今已能獨立完成訓練。她的健身影片在TikTok上吸引超過11.2萬粉絲，「我們原本只是好玩，沒想到大家會注意」。她希望透過社交平台「賦予高齡者力量，讓這個飽經風霜的群體被看見」。 地中海飲食 橄欖油是關鍵 除了運動，伊納希將長壽歸功於地中海飲食，「活動很重要，但飲食也是關鍵。我們住在鄉間，吃大量蔬果，雖然會吃白肉，但幾乎不碰麵粉和糖。」她特別推薦橄欖油和蔬菜。有研究顯示，嚴格遵循地中海飲食可降低逾兩成早逝風險，其中橄欖油更是關鍵食材。

伊納希育有一子但獨居，也沒有孫兒，她希望鼓勵年輕人及早照顧身體：「重點是設定目標，無論多小都好。你需要動力起床做事，而運動能幫你保持機能。人生是一場持續戰鬥，必須堅定面對，在逆境中變強，永不放棄——雖然有時並不容易。」