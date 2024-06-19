超易點擊香蕉遊戲爆紅 近90萬人同時玩 因可賺錢？小心事有蹺蹊｜網上熱話

最近網上出現一款玩法非常簡單，甚至說是簡單到悶的遊戲，竟然大熱，單日同時在線的玩家數目一度迫近90萬。遊戲玩法根本不能稱為「玩」，而只是對著一個香蕉圖案狂按滑鼠。遊戲會根據遊玩時數釋出「稀有版香蕉」，固然玩家可以純粹收藏，觀賞宜情，但亦有玩家拿虛擬香蕉來炒賣，願者上釣，看誰能笑到最後。 Banana｜每3小時獲虛擬香蕉 18小時獲隨機稀有版 該遊戲顧名思義名為《Banana》(香蕉)，於4月底在遊戲平台Steam上推出，迄今單日同時在線人數最高達88萬，引發關注。玩家每點擊一下香蕉，上方的數字就會增加，就此而已。遊戲的精髓是其「掉寶機制」，規矩是每遊玩3小時就可隨機獲發一隻普通(虛擬)香蕉、18小時則可獲稀有版香蕉。

若是純觀賞，稀有版香蕉的造型其實頗為有趣，但這不可能令遊戲爆紅。有玩家直言，這遊戲更像是一個虛擬資產平台，玩家獲得各種稀有香蕉後，可在平台放售，讓大家收集想要的香蕉。 Banana｜稀有香蕉竟炒賣至1.3萬港元 據報普通香蕉的售價約0.003美元(約0.2港元)，平台上亦可見有香蕉以2港元出售，而最貴的稀有香蕉竟可叫價至1,700美元(約1.3萬港元)。其中一款珍貴香蕉是「Crypticnana」，官方稱全球只得25隻，而且只在限定活動期內送出。

Banana｜虛擬香蕉 純收藏純觀賞 本來不少遊戲也會有武器買賣等的設定，讓玩家把在遊戲內獲得稀有武器賣出，購買者則可在遊戲內用新買的武器打怪殺敵。《Banana》內這些珍貴的稀有香蕉，則只供收藏，而且不會出現在進行遊戲(點擊香蕉)的版面內，而是收藏於玩家的倉庫中。