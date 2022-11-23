超溫暖！女子意外發現爺爺85年前寫給聖誕老人的信 爺爺當年想要呢份禮物

超溫暖……英國一名女子整理家中物品時，竟然找到爺爺85年前給聖誕老人的手寫信。

英國《鏡報》報道，該名女網友在熱門討論區「Reddit」分享：「這是我爺爺1937年寫給聖誕老人的信，我數天前才找到。」信件內容寫道：「親愛的聖誕老人，10天後就是聖誕節了，只要你來了，學校裡的所有男孩和女孩，以及生病的人都會很開心。我想要一組Meccano玩具，祝你一切順利，聖誕快樂。」

除了童真滿滿的聖誕願望，爺爺還在信封畫上英王喬治六世肖像郵票。信中提到的Meccano是Frank Hornby在1898年製造的模型玩具，他其後創立的玩具品牌，是當年孩子們最想要的聖誕禮物之一。至今該公司出品的玩具仍在亞馬遜網店、Argos和Sainsbury's等連鎖商店發售。