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國際
2022-11-23 19:04:03

超溫暖！女子意外發現爺爺85年前寫給聖誕老人的信 爺爺當年想要呢份禮物

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爺爺85年前寫給聖誕老人的信。(互聯網)

爺爺85年前寫給聖誕老人的信。(互聯網)

超溫暖……英國一名女子整理家中物品時，竟然找到爺爺85年前給聖誕老人的手寫信。

英國《鏡報》報道，該名女網友在熱門討論區「Reddit」分享：「這是我爺爺1937年寫給聖誕老人的信，我數天前才找到。」信件內容寫道：「親愛的聖誕老人，10天後就是聖誕節了，只要你來了，學校裡的所有男孩和女孩，以及生病的人都會很開心。我想要一組Meccano玩具，祝你一切順利，聖誕快樂。」

除了童真滿滿的聖誕願望，爺爺還在信封畫上英王喬治六世肖像郵票。信中提到的MeccanoFrank Hornby1898年製造的模型玩具，他其後創立的玩具品牌，是當年孩子們最想要的聖誕禮物之一。至今該公司出品的玩具仍在亞馬遜網店、ArgosSainsbury's等連鎖商店發售。

Meccano模型玩具。(互聯網)

Meccano模型玩具。(互聯網)

網民讚爺爺寫得一手好字

女網友說，母親近日整理嫲嫲的物品時，發現一個袋子裡藏著一疊手寫詩歌和信件，當中包括這封爺爺兒時寫給聖誕老人的信，「我沒想到它們保存得這麼好」。

網民看後熱烈討論爺爺的聖誕願望，但也有人把重點放在爺爺的字跡上。有網民留言：「看得出他試著把字寫得很工整，用詞也很有禮貌，真是太可愛了。」另有網友建議女子把信件裱框掛在家中，「將成為很有氣氛的聖誕裝飾，你的兒孫們也會欣賞得到」。有人則打趣說，聖誕節10天前才要求禮物，實在是沒給聖誕老人時間去準備。

報道指，未知爺爺當年是否如願獲得那份聖誕禮物。

Meccano模型玩具。(互聯網)

Meccano模型玩具。(互聯網)

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