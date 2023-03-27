超級Sales｜日西裝店老闆著西裝皮鞋　征服海拔4095米神山

日本一名西裝訂製店的老闆熱愛戶外運動的同時，亦忠於自己的產品，多次穿上自家出品的全套西裝，著上皮鞋，手持公事包，還會戴上自己的職員證去釣魚、踢足球、踩單車、跑馬拉松及滑雪等運動，來證明自家產品的品質，成為公司的「生招牌」。他近日更以這個招西裝look征服海拔4,095米、馬來西亞神山——京那巴魯山(Gunung Kinabalu)。

佐田信孝(Sada Nobukata)的自家西裝look已成為其西裝訂製店SADA的招牌，他過去多次以此造型，進行了各種你意想不到戶外活動，並在影片分享平台YouTube分享過程，其頻道至今已有近3,000人訂閱。他最近則於社交平台Facebook上載了一系列登上京那巴魯山的照片，迅速吸引超過10萬名網民關注。佐田信孝透露，雖然平時有運動習慣，登山時不覺得冷，他同時不忘推銷說：「不過登頂前遇上落雨令西裝全濕，好在衣服品質「經得起考驗」，在小屋晾一晚就乾了」。