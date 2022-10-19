超詭異｜棺材懸半空搖搖欲墜　意大利公墓建築崩塌惹眾怒(有片)

意大利那不勒斯(Naples)一座公墓內的4層高建築周一(17日)下午發生局部坍塌事故，意外令至少十數副棺材「出土」懸在半空，形成一個詭異畫面。由於這次是該地點今年發生的第2宗此類事件，引發有親人埋葬於上址的民眾憤怒。

《衛報》(The Guardian)報道，事發地點位於Poggioreale，是那不勒斯最大的公墓，今次發生崩塌事故的4層建築物名為「復活」(Resurrection)，慶幸事發時沒有任何遊客在建築物內。但網上片段及相片可見，多副棺材在半空中懸掛。負責公墓地的那不勒斯議員Vincenzo Santagada表示，發生坍塌前曾傳出一聲巨響，隨即有大量塵埃飄散，他指，政府正處理所有必要的措施。

議員批墓地多年來管理不善如自生自滅

據悉，今年1月在同一座公墓另一個區域的一棟建築物也出現倒塌，當時有大約300墓穴被毀。原本長眠該墓地的死者的家屬就事件發起抗議活動，當地男子Maurizio Boddi的妻子、父母和姻親都被安放在這座建築物內，他說：「唯一幸運的是，他們的棺材沒有掉出來，因為他們被埋在更深處」。

當地報道指，這座公墓多年來一直無人管理，議員Francesco Emilio Borelli指出「這是一個緊急且不可接受的情況。那不勒斯的墓地多年來管理不善，猶如自生自滅，成為騙子和奸商的犧牲品」。