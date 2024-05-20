超驚嚇！印度客機引擎空中起火 緊急降落爆火團 機長仲叫乘客留在位上(有片)

印度快運航空(Air India Express)一班載著177名乘客的客機起飛數分鐘後引擎突然起火，被迫折返機場緊急降落，從乘客拍攝片段可見，降落跑道時，機翼近機身位置冒出火團，十分驚嚇。
媒體報道，事發於上周六(18日)晚上約10時50分，客機載著177名乘客(包括兩名小童)及6名機員，從印度班加羅爾(Bangalore)飛往科契(Kochi)，起飛後約8分鐘，右邊機翼一個引擎突然起火，客機立即通報機場控制塔，機上發生緊急事故，於晚上11時12分左右緊急降落。
從社交網流傳的片段可見，有乘客從機艙窗口拍攝，可見客機緊急降落跑道時，右邊機翼下方冒出火光。客機停下後，機翼附近的大火仍在燃燒，看來火勢猛烈。報道指，有乘客恐慌試圖離開機艙，但機長廣播要求所有乘客留在座位上。
機組人員安撫乘客
消防員到場開喉灌救，不久將火勢撲滅。有乘客事後受訪稱，事發時所有人都嚇壞，驚慌得紛紛尖叫，感謝機組人員盡力安撫乘客。
航空公司發言人事後表示，客機起飛後疑右邊引擎起火，機師決定盡快折返班加羅爾機場並緊急降落。地勤人員立即向機場通報客機起火，並協助安全疏散所有乘客，沒造成傷亡。航空公司並向受影響乘客致歉。
All 177 psgrs, including two infants, and 6 crew members are safe after one of the engines of an Air India Express IX 1132 flight from @BLRAirport to Kochi caught fire midair on Saturday night. It made an emergency landing at KIA at 11.12 pm eight minutes after take-off, said… pic.twitter.com/e41K2YHeCZ— S. Lalitha (@Lolita_TNIE) May 19, 2024