超驚嚇！印度客機引擎空中起火 緊急降落爆火團 機長仲叫乘客留在位上(有片)

左至右：客機緊急降落，在跑道滑行時機翼火勢愈來愈大。(互聯網)

印度快運航空(Air India Express)一班載著177名乘客的客機起飛數分鐘後引擎突然起火，被迫折返機場緊急降落，從乘客拍攝片段可見，降落跑道時，機翼近機身位置冒出火團，十分驚嚇。

媒體報道，事發於上周六(18日)晚上約10時50分，客機載著177名乘客(包括兩名小童)及6名機員，從印度班加羅爾(Bangalore)飛往科契(Kochi)，起飛後約8分鐘，右邊機翼一個引擎突然起火，客機立即通報機場控制塔，機上發生緊急事故，於晚上11時12分左右緊急降落。

從社交網流傳的片段可見，有乘客從機艙窗口拍攝，可見客機緊急降落跑道時，右邊機翼下方冒出火光。客機停下後，機翼附近的大火仍在燃燒，看來火勢猛烈。報道指，有乘客恐慌試圖離開機艙，但機長廣播要求所有乘客留在座位上。