超驚嚇！烏克蘭女入住東京知名連鎖酒店　床底發現陌生男｜日本旅遊

一名烏克蘭女子在網上分享在東京入住酒店的超驚嚇的經歷。她第二天觀光完後，於晚上7時30分返回酒店，入房後聞到一陣異味。她初時想是不是頭髮或床單發出，但最後發現來自床底，還自我開玩笑心想「是否藏有屍體」，但往床底一看竟然見到一雙眼睛看著她，超級驚嚇，她不禁尖叫跳起。她在片中稱，那是一名亞洲男子，對方爬出床後與她對望3秒；雖只是短短數秒，她感到生命受到威脅。該名入侵者之後尖叫逃跑出房間。

酒店沒有監視器追查不到入侵者

IG帳號名稱「natalisi_taksisi」的女事主稱，以為日本很安全，一個女孩子獨遊也不怕，想不到入住知名連鎖酒店APA會有陌生人入侵房間。那名入侵者跑掉後，她立即通知酒店職員求助並報警，亦上載了警員抵達調查的畫面。警員在床底發現了行動電源(俗稱尿袋)和USB線。因為酒店沒有監視器，所以不知那名入侵者如何進入房間，事後也捉不到人。natalisi_taksisi事後立即搬到另一間酒店，但已被嚇到疑神疑鬼，晚上入睡也覺得不安。她幾經追討才獲酒店退回全數住宿費用，並同時追討精神創傷的賠償，但酒店拒絕並稱公司政策並不包括這類賠償。natalisi_taksisi希望大家入住酒店時要提高警覺。