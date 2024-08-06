超驚嚇！15歲少女屋頂自拍觸電亡 電纜掛屍冒煙 頭身分離墮地(有片)

危地馬拉發生一宗驚悚意外，一名15歲少女在屋頂跟朋友拍照，意外觸碰到空中的高壓電纜，當場觸電暈倒、身體冒煙，整個人掛在電纜與屋頂之間，一陣過後更頭身分離，墮地慘死。
當地媒體報道，事發於本月1日，地點是上韋拉帕斯省(Alta Verapaz)一個社區，15歲的阿托拉(Débora Rebecca Xi Artola)在屋頂與朋友開心拍照，卻意外觸電慘死，附近居民目睹事發經過，影片其後在社交網瘋傳。
死者與朋友在屋頂做甚麼？
事發時，阿托拉和3名朋友站在一幢2層高的住宅屋頂邊緣。報道指，他們當時在排練舞步，朋友舉起手機想自拍，阿托拉卻沒注意到身後是一條掛在空中的高壓電纜，她後退時碰到電纜，當場觸電並向後跌。
母親悲慟發文
有民眾拍到事發一刻的驚悚畫面，可見阿托拉頸部掛在電纜上，雙腿勾在屋頂邊緣，整個人懸掛在空中，身體冒煙。幾秒後，她的頸部被電纜切斷，頭顱與軀體一起掉落地面，身首異處，在場圍觀的民眾大受驚嚇，尖叫聲四起。
母親安德莉亞(Andrea)事後痛心發文哀悼愛女，並貼出愛女生前穿著傳統服裝以及其生日派對的照片，留言「永遠愛你，我的公主」，表達對愛女的思念。
Antes de la tragedia 😔— Videoteca_gt (@Videoteca_gt) August 4, 2024
Difunden video de Debora Xi, la quinceañera que murió tras tocar cables de alta tensión en Alta Verapaz pic.twitter.com/bZuq9WfUP2