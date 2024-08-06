超驚嚇！15歲少女屋頂自拍觸電亡 電纜掛屍冒煙 頭身分離墮地(有片)

危地馬拉發生一宗驚悚意外，一名15歲少女在屋頂跟朋友拍照，意外觸碰到空中的高壓電纜，當場觸電暈倒、身體冒煙，整個人掛在電纜與屋頂之間，一陣過後更頭身分離，墮地慘死。

當地媒體報道，事發於本月1日，地點是上韋拉帕斯省(Alta Verapaz)一個社區，15歲的阿托拉(Débora Rebecca Xi Artola)在屋頂與朋友開心拍照，卻意外觸電慘死，附近居民目睹事發經過，影片其後在社交網瘋傳。

死者與朋友在屋頂做甚麼？

事發時，阿托拉和3名朋友站在一幢2層高的住宅屋頂邊緣。報道指，他們當時在排練舞步，朋友舉起手機想自拍，阿托拉卻沒注意到身後是一條掛在空中的高壓電纜，她後退時碰到電纜，當場觸電並向後跌。