超驚嚇！4歲女童食漢堡包唔鍾意茄醬 媽媽崩潰發現原來是人血 Burger King咁樣解釋

美國紐約州一名4歲女童吃Burger King漢堡包後對媽媽抱怨說：「我不要番茄醬」，媽媽打開包裝一看，發現漢堡包和包裝紙都沾滿紅色液體，但那些不是番茄醬，而是血漬！

事主：包裝內到處是血

《紐約郵報》報道，弗洛伊德(Tiffany Floyd)上周五(26日)到紐約州蓋茲維爾(Getzville)一間Burger King分店買外賣，4歲女兒其後吃漢堡包，就說「我不要番茄醬」，她以為店員又出錯餐，打開外賣袋，就赫然看到漢堡包、包裝紙上滿是血漬，連外賣袋裡面以及兒童餐付送的玩具都沾上血漬，「到處都是」。食物這樣被鮮血污染，弗洛伊德心裡一寒，叫女兒立即把東西吐出來，「她吃了薯條，咬了一口漢堡包，我再看看自己的餐點，同樣沾了血」。