超驚嚇！4歲女童食漢堡包唔鍾意茄醬 媽媽崩潰發現原來是人血 Burger King咁樣解釋

美國紐約州一名4歲女童吃Burger King漢堡包後對媽媽抱怨說：「我不要番茄醬」，媽媽打開包裝一看，發現漢堡包和包裝紙都沾滿紅色液體，但那些不是番茄醬，而是血漬！
事主：包裝內到處是血
《紐約郵報》報道，弗洛伊德(Tiffany Floyd)上周五(26日)到紐約州蓋茲維爾(Getzville)一間Burger King分店買外賣，4歲女兒其後吃漢堡包，就說「我不要番茄醬」，她以為店員又出錯餐，打開外賣袋，就赫然看到漢堡包、包裝紙上滿是血漬，連外賣袋裡面以及兒童餐付送的玩具都沾上血漬，「到處都是」。食物這樣被鮮血污染，弗洛伊德心裡一寒，叫女兒立即把東西吐出來，「她吃了薯條，咬了一口漢堡包，我再看看自己的餐點，同樣沾了血」。
女童須頻密驗血
弗洛伊德立即致電給分店經理，對方承認一名廚師割傷手後流血，又道歉，表示願意退款。弗洛伊德再向當地衛生部門投訴，衛生人員其後回覆她，指該名分店經理承認員工割傷手，但「不認為會流這麼多血」。她更擔心女兒吃「人血漢堡」後會感染傳染病，便帶女兒去看醫生及驗血，正等候30日後的化驗結果。而女兒未來1年、每個月都要驗血，以確認是否受感染。
Burger King賠償女童醫療費用
弗洛伊德上周五於TikTok分享這可怕遭遇，至今累計逾590萬次點擊。她同日再上Burger King公司辦公室網站留言投訴，翌日獲回覆，表示會賠償女童的醫療費用。弗洛伊德說：「我對Burger King說，單單賠償醫療費用是不夠的。女兒自事情發生後食欲不振，我擔心到不得了，女兒可能需要專業(輔導)協助。」
Burger King這樣回應
Burger King其後發表聲明，「得知事件後，我們深感不安與擔憂，我們已聯絡這名顧客，並與她合作試圖處理事件。事件是餐廳一名員工割傷手指造成，事後已離開公司。我們已關閉該分店，對所有員工重新培訓，並聘請外部清潔公司進行徹底清潔。預料分店將於周一重開」。