越南人在日本被捕數字超越中國人　警察憂失蹤留學生形成犯罪組織

日本媒體報道，今年首9個月，在日本被捕的外國人數字，越南人超越中國人，成為最多的被捕外國人。報道更指，以技能實習及到日本留學的越南人失蹤數字增加，並且部份在東京鬧市中聚集，擔心會形成新的犯罪組織。

日本《產經新聞》報道，今年警視廳拘捕的外國人，首9個月有2,202人，當中越南人佔776人，中國人則有553人，估計今年越南人會取代中國人，成為最多被捕的外國人。報道指，越南人在日本被捕的數字，從2013年的318人開始逐年增加，雖然在新冠疫情期間下跌，但到2022年，又再升至709人，不足10年間增幅逾倍。