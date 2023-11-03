越南人在日本被捕數字超越中國人　警察憂失蹤留學生形成犯罪組織

日本媒體報道，今年首9個月，在日本被捕的外國人數字，越南人超越中國人，成為最多的被捕外國人。報道更指，以技能實習及到日本留學的越南人失蹤數字增加，並且部份在東京鬧市中聚集，擔心會形成新的犯罪組織。
日本《產經新聞》報道，今年警視廳拘捕的外國人，首9個月有2,202人，當中越南人佔776人，中國人則有553人，估計今年越南人會取代中國人，成為最多被捕的外國人。報道指，越南人在日本被捕的數字，從2013年的318人開始逐年增加，雖然在新冠疫情期間下跌，但到2022年，又再升至709人，不足10年間增幅逾倍。
技術實習生失去資格而失蹤
今年至9月的776個被捕的越南人之中，多數以技術實習方式到日本工作，有406人。而今年失蹤及違法逗留在日本有344人，當中201人是申請在日本短期留學。報道指，因為犯罪而被捕的越南人增加，主要是入境的人數上升，加上因為疫情令有關的越南人難以回國，部份實習工作者無法延長居留，令違法逗留的案件增加。日本警視廳表示，擔心這些越南人在東京都內聚集，並逐漸形成屬於自己的犯罪團夥。
報道又指，警視廳已留意到，一個叫「binh linh Japan」的組織，當中「binh linh」在越南語解作士兵。調查警察指，組織多數是失去在日本居留的技能實習生，他們在社交媒體上以出售銀行戶口及偽造身分證明等賺取生活費。而在今年9月，日本神奈川警方拘捕3名入屋盜竊的越南人，他們懷疑在日本1都10縣的地方，涉及約180宗的入屋盜竊案。在山梨縣，去年11月亦拘捕2名越南人，涉及盜取600個桃於網上銷售。在東京亦越來越多越南菜館，並在2021年發現有餐廳定期舉行毒品派對。