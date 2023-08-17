越南動物園鐵鍊鎖住70歲大象 7萬人聯署要求放歸自然 園方反駁：只會死路一條

年老大象被河內動物園用鐵鍊鎖住腳部。(互聯網)

越南河內動物園兩隻年邁母象腳部被鐵鍊鎖住，無法自由走動，牠們所受待遇在國內引起公憤。動物保護團體要求讓牠們回歸大自然，網上請願活動已獲近7萬人聯署支持。

動保團體要求將母象Thai和Banang放歸國家公園，已有近7萬人聯署網上請願書支持訴求。國營媒體最近數周也對此消息廣泛報道。

動物園：必須鎖住兩隻大象

直至周三，飼育員餵青草和甘蔗時，牠們的腳仍被鐵鍊鎖住。有動物園員工指：「兩隻大象頗兇猛，因通電的圍欄發生故障，我們必須鎖著牠們。」

工作人員表示，兩隻大象分別於2010、2014年從南部和中部高原被送到動物園，「牠們出身不同象群，我們必須盡力避免牠們打鬥，並確保飼育員安全」。

動保組織亞洲動物基金(Animals Asia)本月早前致函河內巿政府，促請他們讓兩隻母象回歸中部那屯國家公園(Yok Don National Park)。信中寫道：「河內動物園用鐵鍊鎖住大象的腳已有一段長時間，如果繼續下去，兩隻大象的健康會惡化。」