越南女首富張美蘭被判死刑 詐騙銀行125億美元 從擺攤賣化妝品變地產商

越南歷來最大宗金融騙案周四審結，當地女首富、67歲地產商張美蘭被控詐騙銀行304萬億越南盾(約125億美元、950億港元)，佔越南2022年國家生產總值近3%，她侵吞公款、貪污和違反銀行條例罪成，遭判處死刑。一名前央行首席監察員也因收取520萬美元(約4,056萬港元)賄款，遭判終身監禁。
越南女首富｜國家主席武文賞受牽連落馬
張美蘭被指於2012年至2022年以空殼公司和代理人非法操控西貢商業銀行(Saigon Joint Stock Commercial Bank)，批出2,500項貸款，導致銀行270億美元(約2,106億港元)損失，法院要求她賠償銀行2,690萬美元(約2.098億港元)。雖然張美蘭是初犯，且常做善事，法官卻對她判以死刑的嚴厲懲罰，以反映案件的嚴重。判詞指她領導一個精心策劃的犯罪集團，遭詐騙的款項或未能追回。張美蘭的行為不單違反個人及機構的產業管理權，也令西貢商業銀行進入特別監管，損害人民對黨和國家的信任。
這宗被指是越南最大金融騙案牽連甚廣，轟動越南當地。案件傳喚了2,700人作證，以及10名國家檢察官和約200名律師參與審判；除張美蘭外，還涉及84名被告，他們的判刑由假釋3年至終身監禁。上任僅一年的國家主席武文賞也受此案牽連，於3月辭職。
越南女首富｜經濟改革變地產女強人
英國廣播公司(BBC)報道，張美蘭出生於胡志明市一個華越家庭，最初是一個市場的攤販，與母親一起賣化妝品，但在越共於1986年引入經濟改革後，她開始從事購買土地和房產的事業。到了1990年代，她成為地產發展商，擁有了一系列大型酒店和餐廳。
越南土地在官方上都是國有的，要獲得土地用來興建樓宇，通常靠與政府官員的個人關係。因此，隨著經濟的增長，腐敗問題也日益嚴重，且普遍存在；到2011年，張美蘭業已成為胡志明市的知名商業人物，她被允許將三家資金短缺的小型銀行合併為一個更大的實體，成為西貢商業銀行。
越南女首富｜透過空殼公司和代理人操控銀行逾90%股份
報道指，根據越南法律，任何個人在任何一家銀行持有的股份不得超過5%。但越南檢方表示，透過數百個空殼公司和代理人，張美蘭實際上擁有超過90%的西貢商業銀行股份。檢方據此指控她利用這種權力任命自己的人擔任經理，然後命令他們批准她控制的空殼公司的數百筆貸款。所涉金額驚人，張美蘭的貸款佔該銀行所有貸款的93%。
據檢方表示，從2019年2月起的三年時間裏，她命令私家司機從銀行提取了108萬億越南盾(約340億港元)，超過40億美元(約312億港元)現金，並將其存放在她的豪宅地下室。現金是如此之多，即使全部是越南最大面額的紙幣，總重量也會達到兩噸。張美蘭的長期詐騙令公眾愕然，也令外界質疑。新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究所」(ISEAS-Yusof Ishak Institute)越南研究計劃主任黎洪和(Le Hong Hiep)博士向BBC稱：「我很困惑，因為這不是秘密。市場上人人皆知，張美蘭和她的萬盛發集團將西貢商業銀行當作自己的存錢庫，用於資助她的企業在最理想地點大規模收購房地產。」