越南女首富張美蘭被判死刑 詐騙銀行125億美元 從擺攤賣化妝品變地產商

越南歷來最大宗金融騙案周四審結，當地女首富、67歲地產商張美蘭被控詐騙銀行304萬億越南盾(約125億美元、950億港元)，佔越南2022年國家生產總值近3%，她侵吞公款、貪污和違反銀行條例罪成，遭判處死刑。一名前央行首席監察員也因收取520萬美元(約4,056萬港元)賄款，遭判終身監禁。 越南女首富｜國家主席武文賞受牽連落馬 張美蘭被指於2012年至2022年以空殼公司和代理人非法操控西貢商業銀行(Saigon Joint Stock Commercial Bank)，批出2,500項貸款，導致銀行270億美元(約2,106億港元)損失，法院要求她賠償銀行2,690萬美元(約2.098億港元)。雖然張美蘭是初犯，且常做善事，法官卻對她判以死刑的嚴厲懲罰，以反映案件的嚴重。判詞指她領導一個精心策劃的犯罪集團，遭詐騙的款項或未能追回。張美蘭的行為不單違反個人及機構的產業管理權，也令西貢商業銀行進入特別監管，損害人民對黨和國家的信任。 這宗被指是越南最大金融騙案牽連甚廣，轟動越南當地。案件傳喚了2,700人作證，以及10名國家檢察官和約200名律師參與審判；除張美蘭外，還涉及84名被告，他們的判刑由假釋3年至終身監禁。上任僅一年的國家主席武文賞也受此案牽連，於3月辭職。

越南女首富｜經濟改革變地產女強人 英國廣播公司(BBC)報道，張美蘭出生於胡志明市一個華越家庭，最初是一個市場的攤販，與母親一起賣化妝品，但在越共於1986年引入經濟改革後，她開始從事購買土地和房產的事業。到了1990年代，她成為地產發展商，擁有了一系列大型酒店和餐廳。 越南土地在官方上都是國有的，要獲得土地用來興建樓宇，通常靠與政府官員的個人關係。因此，隨著經濟的增長，腐敗問題也日益嚴重，且普遍存在；到2011年，張美蘭業已成為胡志明市的知名商業人物，她被允許將三家資金短缺的小型銀行合併為一個更大的實體，成為西貢商業銀行。