越南女首富死刑上訴被駁回 剩一線生機「用錢換命」分秒必爭

涉及越南歷來最大宗金融騙案、日前被判死刑的當地女首富張美蘭(Truong My Lan)，周二(3日)被駁回上訴，維持死刑原判。當地傳媒指，目前她只剩一個途徑可以避過死刑，但活罪難饒，就算不死也會被判身監禁。

68歲的張美蘭是地產商萬盛發集團主席，涉挪用及侵佔西貢商業銀行資金逾125億美元(約975億港元)、涉及貪污和詐騙罪成，於今年4月被判死刑。她早前透過律師提出上訴，但胡志明市人民高級法院法官，周二駁回其上訴，指案件涉及的金額巨大、後果極其嚴重，「沒有任何減輕刑罰的依據」。據報張美蘭詐取的金額，相當於越南前年GDP的3%。檢方在庭上批評，案件的後果前所未見，在金融市場和經濟等多方面損害社會。