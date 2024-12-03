熱門搜尋:
破地獄 天氣 大熊貓 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-12-03 20:26:57

越南女首富死刑上訴被駁回 剩一線生機「用錢換命」分秒必爭

分享：
張美蘭(左二)上訴遭駁回。(美聯社)

張美蘭(左二)上訴遭駁回。(美聯社)

adblk5

涉及越南歷來最大宗金融騙案、日前被判死刑的當地女首富張美蘭(Truong My Lan)，周二(3日)被駁回上訴，維持死刑原判。當地傳媒指，目前她只剩一個途徑可以避過死刑，但活罪難饒，就算不死也會被判身監禁。

68歲的張美蘭是地產商萬盛發集團主席，涉挪用及侵佔西貢商業銀行資金逾125億美元(約975億港元)、涉及貪污和詐騙罪成，於今年4月被判死刑。她早前透過律師提出上訴，但胡志明市人民高級法院法官，周二駁回其上訴，指案件涉及的金額巨大、後果極其嚴重，「沒有任何減輕刑罰的依據」。據報張美蘭詐取的金額，相當於越南前年GDP的3%。檢方在庭上批評，案件的後果前所未見，在金融市場和經濟等多方面損害社會。

adblk6
張美蘭周二再出庭，其上訴被駁回。(美聯社) 張美蘭周二再出庭，其上訴被駁回。(美聯社) 張美蘭被指於2012年至2022年非法操控西貢商業銀行(SCB)。(路透社) 張美蘭早前出庭。(美聯社、資料圖片) 張美蘭早前出庭。(美聯社、資料圖片) 張美蘭早前出庭。(美聯社、資料圖片) 張美蘭早前出庭。(美聯社、資料圖片)

交還最少75%侵吞金額 或可改囚終身

根據越南法律，犯人若因貪污罪行被判死，如主動交還所侵吞金額的最少75%，法院可酌情改判終身監禁。因此，如張美蘭能歸還93.7億美元(約731億港元)，就可能免於一死；亦有報道指她須交回110億美元(約858億港元)。

律師︰不少資產需時變賣

不過，律師表示張美蘭的資產雖然足夠交還，但不少是房地產及股份，而且部分已被當局凍結，出售過程需時而且有困難。當地傳媒指，越南一般會延遲幾年才執行死刑，故張美蘭必須爭取時間，及時出售資產，才有機會避過死刑；據報當局通知死刑執行的時間極短，故張美蘭目前是「分秒必爭」。

熊貓展《PANDA GO！香港遊》地點及時間｜（am730製圖） 熊貓展《PANDA GO！香港遊》地點及時間｜星光大道（am730製圖） 熊貓展《PANDA GO！香港遊》地點及時間｜昂坪360（am730製圖） 熊貓展《PANDA GO！香港遊》地點及時間｜海洋公園（am730製圖） 熊貓展《PANDA GO！香港遊》地點及時間｜中山紀念公園（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 