越南小販扮「灑鹽哥」　被指反政府宣傳囚5年半

越南一個攤販，因為在2021年以模仿名廚「灑鹽哥」Salt Bae，以影射該國的公安部長到訪倫敦，並在Salt Bae的店內用餐，該名攤販被越南法院以反政府宣傳的罪名，判囚5年半。

麵檔攤販Bui Tuan Lam在2021年的11月，在網上發布影片，模仿Salt Bae的動作。由於在影片發布的數日前，時任越南公安部長蘇林在出席蘇格蘭的氣候會議後，到Salt Bae在倫敦的餐廳用膳，影片被Salt Bae放上網而引起越南人民的不滿。原因是蘇林所食的牛扒餐需要2,000美元，越南人批評作為一個共產國家的高級官員，竟到外國吃一份比他月薪要高的牛扒。