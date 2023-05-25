越南小販扮「灑鹽哥」　被指反政府宣傳囚5年半

越南一個攤販，因為在2021年以模仿名廚「灑鹽哥」Salt Bae，以影射該國的公安部長到訪倫敦，並在Salt Bae的店內用餐，該名攤販被越南法院以反政府宣傳的罪名，判囚5年半。
麵檔攤販Bui Tuan Lam在2021年的11月，在網上發布影片，模仿Salt Bae的動作。由於在影片發布的數日前，時任越南公安部長蘇林在出席蘇格蘭的氣候會議後，到Salt Bae在倫敦的餐廳用膳，影片被Salt Bae放上網而引起越南人民的不滿。原因是蘇林所食的牛扒餐需要2,000美元，越南人批評作為一個共產國家的高級官員，竟到外國吃一份比他月薪要高的牛扒。
39歲的Bui Tuan Lam的影片在發布後已被當地的警方帶去問話，直到去年9月他被當局拘留，而Bui Tuan Lam的麵檔亦被迫關門。Bui Tuan Lam的聆訊在峴港的法院，僅僅審訊了一天就結束。律師表示，Bui Tuan Lam最少需要在監獄服刑4年後才能獲釋。Bui Tuan Lam本身也非一般人，他是越南的政治活動者，並因此在胡志明市失去工作，而被迫回老家峴港賣麵。Bui Tuan Lam自2014年起就被當局沒收護照，而今次是他首度被檢控。
人權組織批評政府報復
根據法院指，他在Facebook以及YouTube上發布共44條影片，分別19條在Facebook以及25條在YouTube，影響該國人民對國家領導的信心。雖然沒有指明哪些影片，但普遍相信包括模仿Salt Bae的影片。人權監察代表指越南的公安部對Bui Tuan Lam作出報復，原因是他以模仿Salt Bae來嘲笑蘇林。而Bui Tuan Lam在獄中被指不准與律師接觸，直至審訊前兩周才與律師會面。而其妻子則不獲允許出席。