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國際
2023-11-26 13:15:47

越南平陽大批公務員棄鐵飯碗　月薪折合僅1606港元遠遜私人市場

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越南平陽大批公務員棄鐵飯碗　月薪折合僅1606港元遠遜私人市場

越南平陽省過去一年多來，有上千名公務員辭職，原因就是薪水太低，月薪竟不到500萬越南盾（約1606港元）。

不足以應付家庭基本開銷

據越南媒體《越通社》（Vietnam Plus）報道，位於越南東南部的平陽省，是傳統產業重鎮，也是重要的台商聚落。但自2022年到2023年9月底為止，平陽省近2.5萬員額的公務體系編制當中，就有1125人辭職，佔4.5%人手，主要以教育、醫療領域為最多。

有關單位分析，「薪水太低」是當地公務員放棄鐵飯碗的最主要原因。公務員收入不足以應付家庭基本開銷，就待遇來看，未能為他們帶來努力和長期工作的動力。

今年7月1日已調薪約20%

反觀企業給薪較政府部門大方許多，原因就是越南近年外國直接投資增加；但同一時間，越南政府厲行打貪，導致公務員「業外收入」減少，並開始要求公部門的服務品質，「錢少事多」使得鐵飯碗不再誘人。

根據統計，2020年年初至2022年年中越南全國有3萬9500名公務員和公職人員離職或轉業。儘管越南自今年7月1日開始幫公務、公職人員調薪約20%，但因為以平陽省來看，新進公務員月薪仍不到500萬越南盾（約1606港元），於是出走潮仍在持續。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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