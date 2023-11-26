越南平陽大批公務員棄鐵飯碗　月薪折合僅1606港元遠遜私人市場

越南平陽省過去一年多來，有上千名公務員辭職，原因就是薪水太低，月薪竟不到500萬越南盾（約1606港元）。

不足以應付家庭基本開銷

據越南媒體《越通社》（Vietnam Plus）報道，位於越南東南部的平陽省，是傳統產業重鎮，也是重要的台商聚落。但自2022年到2023年9月底為止，平陽省近2.5萬員額的公務體系編制當中，就有1125人辭職，佔4.5%人手，主要以教育、醫療領域為最多。

有關單位分析，「薪水太低」是當地公務員放棄鐵飯碗的最主要原因。公務員收入不足以應付家庭基本開銷，就待遇來看，未能為他們帶來努力和長期工作的動力。