越南成衣龍頭公司Garmex Saigon嚴重虧損　4千名員工裁剩37人

越南成衣紡織龍頭Garmex Saigon傳出裁員接近98%，員工人數由2022年初的近4千名員工，到2023第三季只剩37人，累計虧損達到近660億越南盾（約858萬新台幣）。

越南成衣紡織龍頭Garmex Saigon傳出裁員接近98%，員工人數由2022年初的近4千名員工，到2023第三季只剩37人，累計虧損達到近660億越南盾 (約858萬元新台幣)。

由於越南成衣訂單銳減，7月至9月的第三季度期間甚至沒有接到任何訂單，導致Garmex Saigon2023年前9個月的淨營收為81億越南盾 (約1053萬元新台幣)，較去年同期下降97%，申報稅項後虧損440億越南盾 (約572萬元新台幣)，使截至2023年第三季末的累計虧損達到近660億越南盾。Garmex Saigon已就生產狀況向胡志明市證交所提交書面報告。