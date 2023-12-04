越南成衣龍頭公司Garmex Saigon嚴重虧損　4千名員工裁剩37人

越南成衣紡織龍頭Garmex Saigon傳出裁員接近98%，員工人數由2022年初的近4千名員工，到2023第三季只剩37人，累計虧損達到近660億越南盾 (約858萬元新台幣)。
由於越南成衣訂單銳減，7月至9月的第三季度期間甚至沒有接到任何訂單，導致Garmex Saigon2023年前9個月的淨營收為81億越南盾 (約1053萬元新台幣)，較去年同期下降97%，申報稅項後虧損440億越南盾 (約572萬元新台幣)，使截至2023年第三季末的累計虧損達到近660億越南盾。Garmex Saigon已就生產狀況向胡志明市證交所提交書面報告。
Garmex Saigon在4月26日召開的2023年年度股東大會和9月27日召開的臨時股東大會上表示，他們會實現最大程度的成本節約。根據2023年第三季財報，Garmex Saigon目前的員工人數僅37人，較2022年底減少1,945人。相比2022年初的3,800多人，裁員人數接近98%。另外，為了拯救公司，Garmex Saigon將優化現有資源，尋找合作夥伴轉移和出售閒置資產，同時實現產業多元化，為公司規避風險。
Garmex Saigon 2022年首次出現虧損
Garmex Saigon是越南成衣業的龍頭，擁有70條生產線和五家工廠，2019年新冠疫情爆發前有多達近4千名員工，年度利潤曾達1億美元 (約32億元新台幣)。但後來由於外國合作夥伴的訂單銳減93%，該公司在2022年首次出現虧損。
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