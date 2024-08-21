越南景點出租狗狗供遊客拍照 「營業犬」做足全日不聽話即被主人虐打(多圖)

狗狗不願做model而被虐待？越南林同省大叻市(Da Lat)許多景點有出租狗隻讓遊客拍照的服務，一些飼主會虐打不聽話的狗狗，年初至今已有逾百宗投訴，有人拍片做證。旅遊景點成為狗地獄，動保團體呼籲抵制。

狗狗由早到晚全天候「工作」

網媒越南快訊(VnExpress)周二(20日)報道，住在胡志明市的日威(Nhat Vy)近日到大叻市旅遊，目睹這些出租狗狗從早到晚都要與遊客拍照，直指「這是虐待和剝削動物」。

不聽話狗狗被飼主棍打

動保團體「大叻護生」負責人阮絨(Nguyen Nhung)表示，年初至今他們已接獲逾百宗針對大叻市景點虐狗的投訴，最常見的是，飼主將狗隻綁住，要牠們長時間保持一樣的姿勢(例如趴在木架上)，狗狗若不服從，就被飼主用長棍打頭和臉。阮絨指出，大叻是旅遊城市，服務業者應善待動物，立即停止這種用狗賺錢的商業活動。