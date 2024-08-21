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國際
2024-08-21 13:28:48

越南景點出租狗狗供遊客拍照 「營業犬」做足全日不聽話即被主人虐打(多圖)

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越南大叻市出租狗狗供遊客拍照的服務盛行。(互聯網)

越南大叻市出租狗狗供遊客拍照的服務盛行。(互聯網)

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狗狗不願做model而被虐待？越南林同省大叻市(Da Lat)許多景點有出租狗隻讓遊客拍照的服務，一些飼主會虐打不聽話的狗狗，年初至今已有逾百宗投訴，有人拍片做證。旅遊景點成為狗地獄，動保團體呼籲抵制。

狗狗由早到晚全天候「工作」

網媒越南快訊(VnExpress)周二(20)報道，住在胡志明市的日威(Nhat Vy)近日到大叻市旅遊，目睹這些出租狗狗從早到晚都要與遊客拍照，直指「這是虐待和剝削動物」。

不聽話狗狗被飼主棍打

動保團體「大叻護生」負責人阮絨(Nguyen Nhung)表示，年初至今他們已接獲逾百宗針對大叻市景點虐狗的投訴，最常見的是，飼主將狗隻綁住，要牠們長時間保持一樣的姿勢(例如趴在木架上)，狗狗若不服從，就被飼主用長棍打頭和臉。阮絨指出，大叻是旅遊城市，服務業者應善待動物，立即停止這種用狗賺錢的商業活動。

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業者提供30多種狗狗做model

出租狗給遊客拍照，在大叻市已風行多年，其中一個景點約有10人經營這種服務，出租包括哈士奇、貴婦狗和西摩等30多個品種的狗。遊客租狗拍照，一次收費3萬至5萬越南盾(9.315.5港元)

大叻市有民眾拍到飼主虐打不聽話的狗狗。(互聯網) 大叻市有民眾拍到飼主虐打不聽話的狗狗。(互聯網) 大叻市有民眾拍到飼主虐打不聽話的狗狗。(互聯網) 越南大叻市有農場提供出租狗狗拍照的服務，有不同品種的狗狗給遊客選擇。(互聯網) 越南大叻市有農場提供出租狗狗供遊客拍照的服務。(互聯網) 越南大叻市有農場提供出租狗狗供遊客拍照的服務，哈士奇幼犬做model。(互聯網) 越南大叻市出租狗狗供遊客拍照的服務盛行。(互聯網) 越南大叻市出租狗狗供遊客拍照的服務盛行。(互聯網) 越南大叻市街頭有出租狗狗供遊客拍照的服務。(互聯網) 越南大叻市有農場提供出租狗狗供遊客拍照的服務。(互聯網) 越南大叻市有狗隻出租供遊客拍照。(互聯網) 大叻市宣傳狗狗農場，吸引遊客。(互聯網) 越南大叻市有農場提供出租狗狗供遊客拍照的服務。(互聯網) 越南大叻市有寵物咖啡室。(互聯網)

遊客：遊客本身也要負責

大叻市第十里居民代表孫七青武(Ton That Thanh Vu)表示，出租寵物拍照是外地人提供的服務，第十里年初至今已針對3宗虐待動物案開罰。

有市民說，飼主常會虐打不聽話的「營業犬」，批評這些行為破壞大叻旅遊城市的形象。也有遊客認為，飼主虐待狗隻，遊客也應負有責任。34歲的楊財源(Duong Tai Nguyen)直指，寵物拍照服務愈來愈多，就是因為有市場需求。26歲的玉鳳(Ngoc Phuong)認為，虐待狗隻，讓牠們全天在戶外工作、沒休息，飼主應受到譴責。她支持抵制，動物不能成為人類賺錢的工具，除非有保護措施，以及服務受到政府監管。

當局承諾將加強宣傳

大叻市當局表示，會繼續檢查和處理涉嫌虐待動物的寵物拍照服務，並將加強宣傳，呼籲不要提供寵物拍照服務。

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