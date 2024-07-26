越南暴雨引發洪水及泥石流　至少7死10失聯

據越南媒體《年輕人報》（Tuoi Tre）25日晚報道，越南北部地區近日暴雨引發洪水和泥石流災情，已致7人死亡、10人失聯，有部分房屋被沖走或受損。

據報道，歷經暴雨後，越南北部的山羅省（Son La）通報5人喪命，奠邊省（Dien Bien）則通報2人死亡。當地官員表示，目前據報有10人失聯，救難人員正在山區省分進行搜尋。

首都河內郊區亦被淹浸

報道稱，25日早上，奠邊省的孟蓬村（Muong Pon）有10所房屋遭洪水沖走，還有8所房屋受損。

據報道，23日以來，越南北部地區遭遇大雨，包括首都河內郊區在內的許多地區都被泥濘的洪水淹沒。25日，有網傳影片顯示越南山羅省一處吊橋受洪水衝擊，搖搖欲墜，路人見狀紛紛駐足，不敢冒險過橋。