越南河內住宅大火致56死37傷　逾三分之一住客葬身火海

記者鄒慈芸／綜合報道
越南河內一棟9層樓的建築物12日晚間突發火災，消防人員緊急到場救援，經過統計，大火共造成56人死亡，37人受傷，其中包不少孩童。
附近居民稱，12日晚間11點左右，聽到一聲轟然巨響，接着就看到大樓裡冒出黑煙，建築物裡出了很多居民的呼救聲，但是火勢猛烈，大家無法上前提供協助。
將孩子從高樓扔下求一線生機
有成功逃出的住戶表示，金屬欄杆擋住窗戶，因此他們不得不把它砸斷，將梯子架在隔壁的建築物後逃生，公寓沒有明確的逃生路線，在濃煙瀰漫的情況下，高樓層的住戶要從樓梯安全地走出火場幾乎不可能。
另一名目擊者則稱，看到有家長為了保護孩子，只能將他們從高樓扔下，雖然人們用床墊接住了他，但不知道孩子是否成功生還。
在河內市西部的一處停屍間，外頭聚集了許多家屬，焦急地想知道他們的家人是否在大火中喪生，有男子表示，自己的母親與女兒葬生火場，妻子則生死不明，還有一名老奶奶傷心表示，自己的孫子和孫女都沒有成功逃出。
目擊者：火源來自停車場
根據警方消息，該棟建築物約有150位居民，火勢在凌晨2點得到控制，火災造成了56人死亡，37人受傷，其中39名罹難者已進行身分確認，警消接獲報案後迅速到場，無奈附近巷弄太過狹窄，導致派出的15輛消防車無法順利靠近火場。
目前起火原因仍在調查中，不過有目擊者稱，起火點並非在建築物內，而是停滿了電單車的大樓停車場。
該棟大樓的屋主嚴光明（Nghiem Quang Minh）於事發後遭指控違反消防規定，遭警方帶回拘留。越南總理范明正13日現身視察了火災現場，並呼籲相關單位完善小型公寓和人口稠密住宅區的防火法規。
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