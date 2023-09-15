越南河內住宅大火致56死37傷　逾三分之一住客葬身火海

記者鄒慈芸／綜合報道

越南河內一棟9層樓的建築物12日晚間突發火災，消防人員緊急到場救援，經過統計，大火共造成56人死亡，37人受傷，其中包不少孩童。

附近居民稱，12日晚間11點左右，聽到一聲轟然巨響，接着就看到大樓裡冒出黑煙，建築物裡出了很多居民的呼救聲，但是火勢猛烈，大家無法上前提供協助。

將孩子從高樓扔下求一線生機

有成功逃出的住戶表示，金屬欄杆擋住窗戶，因此他們不得不把它砸斷，將梯子架在隔壁的建築物後逃生，公寓沒有明確的逃生路線，在濃煙瀰漫的情況下，高樓層的住戶要從樓梯安全地走出火場幾乎不可能。

另一名目擊者則稱，看到有家長為了保護孩子，只能將他們從高樓扔下，雖然人們用床墊接住了他，但不知道孩子是否成功生還。

在河內市西部的一處停屍間，外頭聚集了許多家屬，焦急地想知道他們的家人是否在大火中喪生，有男子表示，自己的母親與女兒葬生火場，妻子則生死不明，還有一名老奶奶傷心表示，自己的孫子和孫女都沒有成功逃出。