熱門搜尋:
大學站 香港夜繽紛 iPhone 15 林作 JPEX 天氣 夜市經濟 綠色債券 中秋節2023 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 冼迪琦 大閘蟹2023 新田真劍佑
返回
國際
2023-09-15 16:45:53

越南河內住宅大火致56死37傷　逾三分之一住客葬身火海

分享：

越南火災｜拯救人員從窄巷抬出傷者。(美聯社)

記者鄒慈芸／綜合報道

越南河內一棟9層樓的建築物12日晚間突發火災，消防人員緊急到場救援，經過統計，大火共造成56人死亡，37人受傷，其中包不少孩童。

附近居民稱，12日晚間11點左右，聽到一聲轟然巨響，接着就看到大樓裡冒出黑煙，建築物裡出了很多居民的呼救聲，但是火勢猛烈，大家無法上前提供協助。

將孩子從高樓扔下求一線生機

有成功逃出的住戶表示，金屬欄杆擋住窗戶，因此他們不得不把它砸斷，將梯子架在隔壁的建築物後逃生，公寓沒有明確的逃生路線，在濃煙瀰漫的情況下，高樓層的住戶要從樓梯安全地走出火場幾乎不可能。

另一名目擊者則稱，看到有家長為了保護孩子，只能將他們從高樓扔下，雖然人們用床墊接住了他，但不知道孩子是否成功生還。

在河內市西部的一處停屍間，外頭聚集了許多家屬，焦急地想知道他們的家人是否在大火中喪生，有男子表示，自己的母親與女兒葬生火場，妻子則生死不明，還有一名老奶奶傷心表示，自己的孫子和孫女都沒有成功逃出。

目擊者：火源來自停車場

根據警方消息，該棟建築物約有150位居民，火勢在凌晨2點得到控制，火災造成了56人死亡，37人受傷，其中39名罹難者已進行身分確認，警消接獲報案後迅速到場，無奈附近巷弄太過狹窄，導致派出的15輛消防車無法順利靠近火場。

目前起火原因仍在調查中，不過有目擊者稱，起火點並非在建築物內，而是停滿了電單車的大樓停車場。

該棟大樓的屋主嚴光明（Nghiem Quang Minh）於事發後遭指控違反消防規定，遭警方帶回拘留。越南總理范明正13日現身視察了火災現場，並呼籲相關單位完善小型公寓和人口稠密住宅區的防火法規。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

河內 河內 河內 河內 河內 河內 河內
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受