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國際
2025-02-08 12:15:26

越南男為捉螃蟹不慎浸爛獎劵　痛失百萬獎金幾乎崩潰

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越南一名男子因獎券泡水毀損而無法兌獎。（示意圖／取自pixabay）

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越南一名男子買了一組共10張的獎券，分送給親朋好友後，自己留下2張，親戚對獎後發現中大獎，但男子卻因為自己的獎券泡水毀損，無法兌換獎金，與40億越南盾（約123萬港元）擦身而過。

8張分送給家人和親戚

據《越南快訊》（VnExpress）報道，41歲的Thach Kha Mau於2月1日在獎券行購買10張獎券，買完後將其中8張分送給家人和親戚，自己留下2張放在口袋內，之後就跑去抓螃蟹。

報道提到，當天下午其中一位親戚發現中獎了，立刻告訴Thach Kha Mau，隔天親戚領完獎扣除10%的稅金後，拿到約18億元越南盾（約55.4萬港元）的獎金。

中獎親戚贈10億越南盾

不過，Thach Kha Mau因為在抓螃蟹時，未注意到口袋裡的獎券，導致2張獎券被水浸濕破損，而無法兌換獎金，這讓Thach Kha Mau精神幾乎崩潰。親戚為了安慰他，分給他10億越南盾（約30.8萬港元）。

獎券行也試圖幫Thach Kha Mau復原獎券，以便重新評估。但是，後來樂透發行公司主管證實，由於這些獎券毀損的太嚴重，仍無法支付給Thach Kha Mau獎金。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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