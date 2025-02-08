越南男為捉螃蟹不慎浸爛獎劵　痛失百萬獎金幾乎崩潰

越南一名男子因獎券泡水毀損而無法兌獎。（示意圖／取自pixabay）

越南一名男子買了一組共10張的獎券，分送給親朋好友後，自己留下2張，親戚對獎後發現中大獎，但男子卻因為自己的獎券泡水毀損，無法兌換獎金，與40億越南盾（約123萬港元）擦身而過。

8張分送給家人和親戚

據《越南快訊》（VnExpress）報道，41歲的Thach Kha Mau於2月1日在獎券行購買10張獎券，買完後將其中8張分送給家人和親戚，自己留下2張放在口袋內，之後就跑去抓螃蟹。

報道提到，當天下午其中一位親戚發現中獎了，立刻告訴Thach Kha Mau，隔天親戚領完獎扣除10%的稅金後，拿到約18億元越南盾（約55.4萬港元）的獎金。