越南稱漁民遭中國海警棍毆洗劫　外交部：執法專業克制

越南漁民9月底在南海西沙群島（Paracel Islands，越南稱黃沙群島）附近海域捕魚時，稱遭到中國執法力量毆打搶劫，造成至少10位漁民受傷。越南外交部2日對中國執法力量的暴力行為表示強烈抗議。

遇襲後昏迷約一小時

越南國營媒體《前鋒報》（Tien Phong）2日揭露，廣義省漁民9月29日在西沙群島附近海域作業時，遭到2艘外國船隻攻擊搶劫，至少10位漁民受傷。船隻靠岸後，4人被送醫急救。其中一名受傷骨折的漁民Huỳnh Tiến Công表示，對方拿著一根長約1米的不銹鋼棍毆打他。

報道引述船長Nguyen Thanh Bien稱，大約有40名穿着迷彩服的襲擊者爬上船，用鐵棍毆打船上漁民。船長稱自己在遇襲後昏迷約一小時。根據漁民的報告，船上大部分工具被砸毀，約4噸的漁獲也被搶走，估計損失達5億越南盾（約15.7萬港元）。