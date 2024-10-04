越南稱漁民遭中國海警棍毆洗劫　外交部：執法專業克制

越南漁民9月底在南海西沙群島（Paracel Islands，越南稱黃沙群島）附近海域捕魚時，稱遭到中國執法力量毆打搶劫，造成至少10位漁民受傷。越南外交部2日對中國執法力量的暴力行為表示強烈抗議。
遇襲後昏迷約一小時
越南國營媒體《前鋒報》（Tien Phong）2日揭露，廣義省漁民9月29日在西沙群島附近海域作業時，遭到2艘外國船隻攻擊搶劫，至少10位漁民受傷。船隻靠岸後，4人被送醫急救。其中一名受傷骨折的漁民Huỳnh Tiến Công表示，對方拿著一根長約1米的不銹鋼棍毆打他。
報道引述船長Nguyen Thanh Bien稱，大約有40名穿着迷彩服的襲擊者爬上船，用鐵棍毆打船上漁民。船長稱自己在遇襲後昏迷約一小時。根據漁民的報告，船上大部分工具被砸毀，約4噸的漁獲也被搶走，估計損失達5億越南盾（約15.7萬港元）。
越方表示強烈抗議
根據越南《勞動報》（Lao Dong），越南外交部發言人范秋姮（Pham Thu Hang）2日透過聲明表示，越南外交部已與中國駐越大使館嚴正交涉，並表示強烈抗議，「要求中方充分尊重越南對西沙群島的主權」。
根據《路透社》，中國外交部1日表示，越南漁船未經北京政府許可，在西沙群島相關海域「非法捕魚」，並稱中國有關部門採取措施加以制止：「現場行動專業且克制，未發現有人受傷。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章