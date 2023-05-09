越南計劃社交網絡實名制　官員指會處理未認證FB帳戶

越南政府表示，為應對網上的詐騙案，將要求社交媒體帳戶需要進行認證，並會對未認證帳戶作出處理，不過當局未有解釋有關方法。

越南以打擊網上詐騙為理由，計劃實行社交媒體的實名制。當地媒體周一（8日）報道，當局年底將推出的電訊法例修訂，將會讓執法部門可以在網上追蹤在社交媒體上違法的人士。媒體引述當地資訊部門副局長指：「有時當局可以識別到使用社交媒體違法的帳號戶持有人，然而卻無法追蹤他們，因為這些犯罪人士使用跨境應用程式。而未驗證的帳戶，將不論是本地還是海外，如Facebook、TikTok、YouTube都將會被處理。」

專家質疑加強網絡控制

根據媒體指，不論個人還是團體的用戶都受法律的規管，然而目前並非所有社交媒體的平台都在越南設有認證。有關的法例仍需要當地國會的審議，詳情亦未有公開。有專家指，虛假資訊以及仇恨言論的增加，令東南亞國家增加關注。然而包括越南政府，利用模糊的定義加強對網絡的控制。

越南近年發布多條針對外國社交媒體的法例及網絡安全法例，聲稱打擊新聞的虛假信息，以及迫使外國科技公司在越南設立代表處並儲存有關數據。根據無國界記者公布的國際新聞自由指數，越南僅次北韓及中國，在180個國家及地區中，排名178位。