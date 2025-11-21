越南高顏值女助囚犯逃獄被捕　記者忍不住現場摸臉遭終身禁業

柬埔寨18日發生一宗劫囚案，警方即日成功拘捕一度逃獄的6名囚犯，以及一名協助脫逃的越南籍女子。同日，一名記者在現場竟然分別以手觸碰該女疑犯的臉頰及發表不雅言論，當晚就被新聞部吊銷記者資格，並終身禁止從事新聞業。

綜合報道，涉案女子於18日早上冒充其中一名被告的家屬，在法院門口等待囚車抵達，遞上槍支協助6名囚犯逃獄，整個過程被法院的CCTV拍下。警方於案發後隨即派員追捕，同日在東南部的茶膠省Svay Rieng市郊逮捕協助逃跑的女子、5名越南籍囚犯與1名柬埔寨籍囚犯。