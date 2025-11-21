越南高顏值女助囚犯逃獄被捕　記者忍不住現場摸臉遭終身禁業

柬埔寨18日發生一宗劫囚案，警方即日成功拘捕一度逃獄的6名囚犯，以及一名協助脫逃的越南籍女子。同日，一名記者在現場竟然分別以手觸碰該女疑犯的臉頰及發表不雅言論，當晚就被新聞部吊銷記者資格，並終身禁止從事新聞業。
綜合報道，涉案女子於18日早上冒充其中一名被告的家屬，在法院門口等待囚車抵達，遞上槍支協助6名囚犯逃獄，整個過程被法院的CCTV拍下。警方於案發後隨即派員追捕，同日在東南部的茶膠省Svay Rieng市郊逮捕協助逃跑的女子、5名越南籍囚犯與1名柬埔寨籍囚犯。
男記者伸手摸臉：真光滑
網上流傳他們被捕的影片，也因該名越南籍女子的高顏值而引起關注。但同時，當被捕人被一群警察與媒體記者圍繞著時，一名男記者竟然伸手觸摸該女子的臉，並說：「臉頰真光滑」；另一段模糊的影片中，則可聽到現場另一把男聲說：「她的胸部很大」。
柬埔寨新聞部呼籲停止傳播女子被騷擾影片
事件隨即引發公眾強烈的不滿，質疑警方及記者的專業素養，呼籲官方介入調查，並表示無論女子是甚麼國籍、有沒有犯罪紀錄，都應該受到尊重。對此，柬埔寨新聞部決定在女疑犯被捕當天，吊銷觸摸她面部記者的記者證，並禁止從事新聞相關活動；該名記者19日更被傳喚接受新聞倫理道德教育。柬埔寨新聞部則呼籲民眾停止傳播女子被騷擾的影片。