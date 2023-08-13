越南26歲網紅空姐建賣淫集團　拉攏30名姊妹下海過夜一晚賺2萬幾

根據外媒《越南快訊》（VnExpress）報道，越南警方9日破獲賣淫集團，主腦為26歲的前空姐Vo Thi My Hanh，她日前辭去工作後轉投色情行業，還找來同事跟模特兒加入，專營高端顧客，每次性服務要價1000美元（約7818港元），如要過夜的話則需加碼至3000美元（約2.35萬港元）。

越南一名有30萬粉絲追蹤的空服員Vo Thi My Hanh，辭去工作賣淫，還找同事跟小模加入，專門鎖定高端顧客，如要過夜價碼高達3000美元（折合2.35萬港元）。

獲利折合至少約32.9萬港元

報道稱，Vo Thi My Hanh在社交平台上有30萬名的粉絲，而且她時常發布各種奢華生活影像，包括購買精品、出國旅遊，藉此吸引想要「賺錢」的姊妹加入，目前集團小姐至少30人，而她本人也下海賣淫，初估獲利至少10億越南盾（約32.9萬港元）。

警方也查出，大多數的恩客都是來自胡志明市或是河內，Vo Thi My Hanh會安排高級轎車接送小姐前往工作場所，一般都是高級酒店或渡假村；而8日胡志明市警方突襲市區一家酒店，當場逮獲3名空服員及1名模特兒，並供出主嫌Vo Thi My Hanh，警方於10日將她逮捕歸案。

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