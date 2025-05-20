越戰「汽油彈女孩」相片爆版權爭議　世界新聞攝影暫停攝影師擁有權

作為20世紀最具代表性之一的新聞照片，越戰期間拍攝的「汽油彈女孩（Napalm Girl）」相片，近期爆出版權爭議。世界新聞攝影，決定暫停標注時任美聯社攝影師黃公崴（Nick Ut）的擁有權。 在今年的1月，美國辛丹斯電影節的一套紀錄片「The Stringer」引發了有關的爭議，片中指出「汽油彈女孩」的攝影師是阮清藝（Nguyen Thanh Nghe）。影片指，阮清藝當時將相片出售予美聯社，然後編輯們將照片的拍攝者標注為當時美聯社駐西貢（現胡志明市）的記者黃公崴。美國的有線新聞網絡（CNN）雖然向紀錄片的製片要求取得有關的文件，不過有關的片商未作回應。

不過黃公崴就否認有關相片並非由他拍攝的指控，並透過律師發表聲明，指世界新聞攝影暫停有關的擁有權標注是「令人遺憾」而且「欠專業」。他又指阮清藝聲稱自己才是拍攝者的說法缺乏任何確鑿證據及目擊者支持。美聯社在上月就有關爭議發表96頁的報告，指經過包括目擊者的訪問、相機的驗證、現場立體模型以及倖存相片的支持下，未發現合理證據去推翻原有的論述。不過通訊社指，隨着時間的推移，所有的關鍵證據都不可能完全證明黃公崴擁有照片，但認為要確認相片由阮清藝拍攝「需要很大勇氣」。

普立茲獎：不會採取行動 世界新聞攝影就表示，有關的決定是因為基於美聯社的報告及紀錄片，對相片的擁有權「有充分可信的理由」認定為「存疑」，他們指出在報告有多個未能解決的疑問，當中包括黃公崴使用的相機以及其拍攝角度。另外由於黃公崴曾憑相片贏得普立茲獎，CNN在向普立茲獎組委會了解，有關組織表示不會對黃公崴採取行動，原因是有關獎項是基於新聞媒體的提名，而美聯社經過廣泛調查，沒有足夠的證據來取消有關的擁有權標注。