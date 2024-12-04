趕上電子支付浪潮？北韓下令推行QR Code購物

北韓被稱為世界上最神秘的國家，據報正在引入電子支付方式，推廣使用QR Code進行交易，部分人民更能使用手機應用程式進行視訊通話，當地開發的一款通話程式，更可以讓用戶傳輸照片。

南韓傳媒《每日北韓》1日的報道，引述消息人士指，上月22日，北韓政府下令在大城市擴大QR Code支付系統，並對商家進行培訓。此指令與「地方發展20×10政策」結合，目的是在振興地方經濟、提高市場交易的透明度，同時保持國家計劃經濟和市場經濟的共存。報道還提到，北韓4G通訊實現商業化， 4G用戶現在可以透過智慧型手機應用程式進行視訊通話。北韓開發一款稱為「對話員」的通話程式，僅適用於「Kangsong網」的4G用戶，但用戶不只可以進行視訊，還能夠傳輸照片。另一家北韓主要運營商「高麗(Koryo)網」的用戶則需要使用其他應用程式。