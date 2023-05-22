足球比賽踢到一半球迷爆發衝突　網民笑指：場外打架更精彩

足球是全世界最受歡迎的運動之一，不過也伴隨着惡名昭彰的「足球流氓」文化，各國不時傳出令人遺憾的暴力死傷事件。20日晚間，馬來西亞霹靂體育場（Perak Stadium）傳出2個球隊支持者爆發大規模鬥毆的暴力事件，場面相當混亂。警方21日表示，已經逮捕涉案的4人，而其中1人的尿液檢測大麻呈陽性反應。

《星洲日報》報道，這起騷亂發生於霹靂州怡保的霹靂體育場，20日當天在場上比賽的是隸屬於馬來西亞超級足球聯賽的霹靂隊（Perak F.C.）與雪蘭莪隊（Selangor F.C.）。9點17分左右，2隊球賽踢得如火如荼，衝突突然爆發，2隊支持者互相毆打，並且拋擲物體，警方估計涉及者有數十人。

1人尿液檢測大麻呈陽性反應

根據網上流傳的影片，事發當時，即便維安人員連忙制止，一群約30多位的球迷衝向敵對陣營，雙方互相毆鬥、廝打，一些人還扭打在一起，氣氛劍拔弩張。維安人員好不容易把兩邊分開，雙方球迷似乎沒有收手的打算，開始互相對峙、叫囂辱罵，現場除了加油聲還傳出一片喧嘩嘈雜的聲音。

怡保警區21日發布通告稱， 警方在場控制了場面，逮捕了涉案的4人，年齡介於18至26歲之間。此外，警方對他們驗尿時，發現其中一人對大麻呈陽性反應。

對此，有馬來西亞網友開玩笑表示，「好熱血」、「場外打架比場內比賽更精采」。也有網友無奈地表示「看球打架已成為我們的文化之一」，「足總（馬來西亞足球協會）應該要制止，不然的話，我國的足球將成為一個可恥的笑話，還不如直接辦毆打比賽」。