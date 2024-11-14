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國際
2024-11-14 19:49:14

跆拳道比賽女童輸掉金牌 教練父親場邊大力掌摑令人髮指(有片)

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跆拳道

8歲女孩Valina Fetiou在金牌戰落敗遭父親掌摑。(互聯網)

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阿爾巴尼亞一場跆拳道比賽引發網民憤怒。報道指一名8歲小女孩在金牌戰中落敗，返回場邊時遭身兼教練的父親掌摑，一旁裁判也看不過眼上前阻止。事發片段傳開後，該名父親被罰6個月內不得參與國際及國內賽事。

離譜父親｜辯稱讓女兒冷靜下來

落敗的8歲女孩Valina Fetiou來自科索沃，是跆拳道明星，她在6至8歲級別的歐洲標錦賽中，敗給塞爾維亞對手失去金牌。片段可見，Fetiou步向場邊後，父親粗魯地扯掉她的保護面罩，她重心不穩跌倒地上。她起身後遭父親用力拉起，然後大力掌摑她臉部，力度之大令她頭部傾向一邊。附近一名男裁判見狀上前制止。Fetiou之後傷心哭喊，另一名女裁判擁抱安慰她。Fetiou事後聲稱，掌摑女兒是讓她冷靜下來。不過，外界卻不接受此解釋，並加以譴責。

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