跨性別教師Z罩杯衣服惹爭議 堅稱患病是「真胸」

加拿大跨性別教師Kayla Lemieux的衣著惹起爭論，她擁有Z罩杯胸部，照片可見她上堂時沒有穿胸圍乳頭凸出。有報道指，她平時在校外是作男性打扮，質疑她故意那樣穿著回校授課。Lemieux聲稱，自己患了罕見病才會有「巨胸」，「我沒有戴上假胸，那是真的」，但承認從未做過正式的診斷。

Lemieux向《紐約郵報》解釋，她不是「變性」，而是一出生就是「雙性人」，「我的情況被歸類為巨乳症(gigantomastia)，也可稱之為巨乳房(macromastia)或乳房肥大(breast hypertrophy)」。她續稱，毫無疑問這屬罕見情況，少數女性受影響，「但我的情況，我和醫生都認為因為我同時擁有XX染色體，加上雌激素荷爾蒙敏感引致」。Lemieux挺著巨乳上課曾成為加拿大頭條新聞，有學生和家長覺得她的「裝扮」諷刺女性和教學。她近日再成新聞人物，因有人聲稱上周見到一名與Lemieux樣子相像的人，穿作男裝，胸部「降級」，質疑其巨乳是假的。

跨性別教師｜鄰居：他上課才戴假胸

一名鄰居指那人是Lemieux，見她之後駕車進出寓所，其後又走在行人路，「他非常少戴假胸，只在到學校上課時才戴，間中出外散步或警察上門時才戴上」。報道引述執法消息人士稱，警員包括軍裝和便衣定期到Lemieux作福利查核。鄰居又指，不會錯認Lemieux的裝扮，他去年5月起才以女性打扮到公眾場所。該鄰居說，駕車經過從遠處已見到那巨胸，他穿上全副裝備在街上散步，「所有人駕車都會慢下來，因不相信所見到的」。Lemieux對於有關「假巨乳」指控，回應稱她不會說出那鄰居是誰，不想將別人捲進事件裡。那些鄰居所說的話都不是真的。

被問及她是否經常「變身」，Lemieux說那是指她除下假髮或卸妝後，「但我的乳房還在，無法遮蓋它們」。她又指，「我被介定為女人、女性、她。我的一生都被介定為男人，過往看來像男性。當我39歲時決定接受我的另一面，就是現在這個我。」學校董事局迄今仍支持Lemieux，未有解除她，又呼籲學生不要偷拍她。但仍有右翼保守派人士認為應該解僱Lemieux，有人聲稱見到她在家裡時除掉假胸和假髮。有家長則聲稱，因為Lemieux，區內收到連串炸彈恐嚇，Lemieux也有聘用私人保鑣。