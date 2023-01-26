跨性別犯做變性手術前強姦兩女 擬女子監獄服刑惹爭議

蘇格蘭一名強姦犯日前被判在2016年和2019年分別強姦兩名女子罪成，他服刑問題連日引起英國輿論爭議，因他在犯案後接受變性手術，將被送往女子監獄囚禁。這是蘇格蘭首次有變性女子被判強姦罪成，有批評認為有關決定將威脅其他女囚犯安全。

31歲的Isla Bryson在犯案時名叫Adam Graham，在候審期間決定由男變女，法官周二宣布判決時稱她的刑期不會輕。報道指，她目前被囚禁在Stirling一所女子監獄，2月判刑前將單獨囚禁。有女議員認為她應該移送到男子監獄服刑，「很多人認為這名被定罪的強姦犯利用制度博取同情，目的是在女子監獄服刑」，她非常擔心其他女囚犯的安全。蘇格蘭的強姦罪案關注組織表示，強姦是嚴重罪行，被定罪的強姦犯在哪裡服刑，首要考慮是其他女囚犯的安全。蘇格蘭首席部長施雅晴在事件上受壓，她僅回應稱女變性人罪犯未必自動送往女子監獄服刑。英國副首相、大法官兼司法大臣藍韜文則稱，女變性人犯了性罪行或仍保有男子生殖器官，不應在女子監獄服刑，除非是特別個案獲部長批准。英格蘭已修例禁止跨性別性罪犯在女子監獄服刑。