跨性別禁賽｜男變女Lia Thomas創全美佳績 引爆精英泳手抗議

Lia Thomass今年3月奪全美大學女子500米自由泳冠軍，再引發爭議。(資料圖片)

國際泳聯(Fina)昨日投票通過一項跨性別選手親規定，在經歷男性青春期後、即12歲之後才改變性別的「女泳手」，將不可參加女子精英賽事，創運動項目先河。這個革命性決定源於美國賓夕法尼亞州大學泳手Lia Thomas去年12月在一項大學邀請賽贏得女子3項冠軍，並創下該賽季美國全國最佳成績，但她之前3年是大學聯賽男子隊成員，令人質疑其擁有男性體格和爆炸力，對其他女泳手不公平。前英國名將Sharron Davies等著名泳手帶頭反對跨性別泳手參賽，她指「無規定可逆轉男性青春期帶來的優勢」；運動科學教授Ross Tucker支持有關論點，稱「當人類男性經歷青春期，心臟會變大、肺部會變大，身體脂肪比例也下降，以及骨架改變。」

Lia Thomas之前曾是大學男子代表隊成員，令人質疑她參加女子賽事是否公平。(美聯社)

首變性女泳手奪全美大學500米冠軍 Lia Thomas去年首次出戰女子組賽事，在200米、500米和1,650米自由泳均打破美國大學紀錄，在500米及1,650米賽事中更分別拋離第二名泳手38秒和14秒。當時有體育教練批評Lia Thomas當然可破女子紀錄，因之前都是男子運動員！另有報道指，她將自己的睪酮素(睪丸素)濃度降到女性標準才去參賽，但睪酮素並非生理男性唯一的優勢。Lia Thomas今年3月也奪得全美大學游泳錦標賽500米自由泳冠軍，成為首名變性女選手奪得該殊榮，進一步引起輿論爭議。根據全美大學體育協會(NCAA)規定，跨性別運動員的性別改變為女性只要完成一年的睪酮抑制治療，就可以參與女子競賽。Lia Thomas否認變性是為了取得運動競爭優勢，「我變性只是為了開心，對自己誠實」，並指跨性別女選手只佔全部運動員少數。

Lia Thomas稱變性是為了自己開心，非為比賽奪標。(互聯網)

原打算參與2024年美國奧運初賽 曾是參賽對手的美國泳手Erica Sullivan曾簽署公開信支持Lia Thomas、所有跨性別和非雙性別泳手，但Lia Thomas部分隊友和她們的家長寫匿名信稱支持她變性權利，惟她以女性身份參賽並不公平。Lia Thomas回應稱，「你不可能只支持一半，只在部分觀點支持變性女子或變性人。」Lia Thomas曾在訪問表示，有意參加2024年美國奧運初賽，那是她長久以來的目標。但國際泳聯最新禁令將令她無緣奧運。她在2019年春天才接受荷爾蒙治療，之前的3個季度是賓夕法尼亞州大學男子泳隊成員，並於接受變性治療後屢破該大學的女子泳隊紀錄。她指在大學頭兩年因抑鬱影響她的表現，但變性後她可專注在游泳上。

新西蘭舉重選手Laurel Hubbard去年成為首位變性人參加奧運比賽。(資料圖片)