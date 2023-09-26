路透社：塔利班擬與華為合作　建立大規模監控鏡頭網絡

阿富汗塔利班政權內政部發言人向《路透社》(Reuters)表示，為恢復安全及打擊伊斯蘭國，正在各城市建立大規模的監控鏡頭網絡，可能重新利用美國在前年撤軍前制定的計劃，並尋求在首都喀布爾增加數千部監控鏡頭，並指塔利班諮詢中國電訊設備製造商華為，為潛在合作進行磋商。

報道指，大規模的監控鏡頭部署，將先集中在喀布爾和其他「重要地點」，屬於新安全戰略的一部份，估計將需要四年時間才能全面實施。當局目前正在繪製「喀布爾安全地圖」，該地圖正在由安全專家完成，需要花費大量時間，塔利班已經有兩張地圖，一張由美國為前政府製作，另一張由土耳其製作。目前阿富汗首都喀布爾及其他城市共有超過6.2萬個監控鏡頭，由中央控制室監控，最後一次更新已是2008年。