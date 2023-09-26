路透社：塔利班擬與華為合作　建立大規模監控鏡頭網絡

阿富汗塔利班政權內政部發言人向《路透社》(Reuters)表示，為恢復安全及打擊伊斯蘭國，正在各城市建立大規模的監控鏡頭網絡，可能重新利用美國在前年撤軍前制定的計劃，並尋求在首都喀布爾增加數千部監控鏡頭，並指塔利班諮詢中國電訊設備製造商華為，為潛在合作進行磋商。
報道指，大規模的監控鏡頭部署，將先集中在喀布爾和其他「重要地點」，屬於新安全戰略的一部份，估計將需要四年時間才能全面實施。當局目前正在繪製「喀布爾安全地圖」，該地圖正在由安全專家完成，需要花費大量時間，塔利班已經有兩張地圖，一張由美國為前政府製作，另一張由土耳其製作。目前阿富汗首都喀布爾及其他城市共有超過6.2萬個監控鏡頭，由中央控制室監控，最後一次更新已是2008年。
中國外交部：中方一貫支持阿富汗和平重建進程
《彭博社》(Bloomburg)上月曾引述知情人士報道，華為與塔利班就安裝監控鏡頭系統合約，達成口頭協議，但華為本月表示，會上未有討論任何計劃。在北京，外交部發言人表示不了解具體論情況，但指中方一貫支持阿富汗和平重建進程，支持中國企業開展相關務實合作。美國國務院發言人表示，華府未有與塔利班合作，但塔利班有責任確保阿富汗不會成為恐怖分子的庇護所。