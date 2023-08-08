路透：北韓黑客入侵俄羅斯高端導彈技術公司 助研發彈道導彈取得進展

根據路透社檢視過的技術證據和網絡安全專家分析，北韓黑客去年至少5個月入侵俄羅斯主要火箭研發商切洛梅設計局(NPO Mashinostroyeniya)的電腦網絡，數個月後，北韓便宣布遭西方制裁的彈道導彈計劃有數項新發展。北韓與俄羅斯一向友好，專家指，事件反映為了取得關鍵技術，北韓背信棄義。

北韓黑客｜北韓黑客怎樣入侵俄羅斯導彈公司？

路透社發現，與北韓政府有關聯、網絡安全研究人員稱為ScarCruft和Lazarus的黑客團隊，偷偷在俄羅斯火箭設計公司切洛梅設計局的電腦系統安裝隱藏後門程式。這間公司的總部位於莫斯科郊區小鎮列烏托夫(Reutov)。

路透社無法判定，切洛梅設計局被入侵期間，是否有資料遭竊取或哪些資料被瀏覽過。但事發後數個月，北韓便宣布數項彈道導彈發展，兩者間是否有關不得而知。

北韓黑客｜俄羅斯防長訪平壤

專家表示，事件顯示北韓為了取得關鍵科技，不惜瞄準俄羅斯等盟友。俄羅斯國防部長紹依古今年7月才親赴平壤出席慶祝韓戰結束70周年活動，是1991年蘇聯解體以來首位俄國防長訪問北韓。