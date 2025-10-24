路透：特朗普考慮限制出口美國軟件　反擊中國稀土牌

《路透社》引述美國知情人士透露，美國總統特朗普考慮限制從手提電腦到噴射引擎，含有美國軟件的出口項目，以報復北京近期擴大稀土出口限制的措施。

若真實施將極難執行

報道指出，這項計劃仍在討論階段，但若付諸實施，恐影響全球範圍內所有使用美國軟件設計或製造的產品。消息人士表示，該方案未必最終成形，但顯示特朗普（Donald Trump）正考慮對北京採取更激烈的報復行動。另一名知情官員表示：「這顯示出政府內部正在權衡是否升級對中對抗，即便有部分官員主張採取較溫和的手段。」