路透：特朗普考慮限制出口美國軟件　反擊中國稀土牌

《路透社》引述美國知情人士透露，美國總統特朗普考慮限制從手提電腦到噴射引擎，含有美國軟件的出口項目，以報復北京近期擴大稀土出口限制的措施。
若真實施將極難執行
報道指出，這項計劃仍在討論階段，但若付諸實施，恐影響全球範圍內所有使用美國軟件設計或製造的產品。消息人士表示，該方案未必最終成形，但顯示特朗普（Donald Trump）正考慮對北京採取更激烈的報復行動。另一名知情官員表示：「這顯示出政府內部正在權衡是否升級對中對抗，即便有部分官員主張採取較溫和的手段。」
曾任美國貿易官員、現任新美國安全中心（CNAS）專家基爾克里斯（Emily Kilcrease）指出，軟件確實是美國的重要籌碼，但若真實施，將極難執行，並可能對美國產業造成反噬。
對美國經濟帶來衝擊
報道引述知情人士說：「幾乎所有東西都是用美國軟件製造的。」一旦實施恐嚴重干擾與中國相關的全球貿易，尤其是科技產品供應鏈，並對美國經濟帶來衝擊。
負責出口管制的美國商務部尚未對此做出回應，中國駐美大使館發言人表示，中方反對美方「濫用單邊長臂管轄措施」，並警告若美方「一意孤行」，中方將「採取堅決措施，維護自身正當權益」。
