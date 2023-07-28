路透：美國擬宣布新一輪對台售武計劃　總值或超3億美元

傳美28日公布新一輪對台軍售，外界關注MQ-9A無人機是否在列。（圖／翻攝美國太平洋艦隊）

目前白宮、台北駐美國經濟文化代表處都未有回應報道，而假如華府正式公布有關計劃後，預料不會披露提供武器清單。但此前有消息指出，美國空軍已替台灣向加州的通用原子航空系統公司訂購4架MQ-9B（Sea Guardian）無人機，合約上限價格為2億1760萬美元（約17億港元），預計2025年付運。

報道提到，美國國會通過的2023年財政預算中，批准最多10億美元（約78億港元）「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority）的對台軍事援助，其中一名官員稱，今次的售武計劃約值3.3億美元（約25.7億港元）。

《路透社》7月27日引述兩名美國官員報道，華府可能準備最快在28日公布新一輪對台軍事援助計劃，估計總值超過3億美元（約23.4億港元），目前白宮拒絕置評；據悉，正式聲明中不會包含所提供的武器系統清單。

美：台灣需防空系統等裝備

該報道中引述有多名消息人士表示，美國可能提供四架MQ-9A無人機，但要視乎華府如何移除無人機上只限美軍使用的先進設備，以及由誰支付相關移除費用而定。

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）曾在5月向參議院發言，稱華府將會透過「總統撥款權」，向台灣提供重要的額外安全援助，他日前亦強調，美國與盟友需要在未來數年加快向台供應武器，協助台灣自我防衛。美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）則認為，台灣需要防空系統等裝備。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章