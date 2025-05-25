路透：DOGE擴大使用Grok分析資料 馬斯克恐有利益衝突之嫌

由馬斯克領導的政府效率部(DOGE)團隊，據報正擴大利用Grok人工智能聊天機械人在聯邦政府中分析資料，恐違反利益衝突規定，並讓數以百萬計美國人的敏感資料面臨外洩風險。

路透社引述消息人士報道，在總統特朗普重塑官僚體系之際，這種使用方式恐加深私隱保護團體的疑慮，意即馬斯克主導的政府效率部團隊似乎正在摒棄處理敏感數據的既有保護措施。

其中一名了解DOGE運作的知情者透露，馬斯克的團隊利用客製化Grok聊天機械人，目的是提高DOGE篩選資料的效率，「他們會向它提問，讓它準備報告和進行資料分析」。