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國際
2025-05-25 23:19:20

路透：DOGE擴大使用Grok分析資料 馬斯克恐有利益衝突之嫌

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早前有民眾在華盛頓人事管理辦公室總部外抗議DOGE。(資料圖片)

早前有民眾在華盛頓人事管理辦公室總部外抗議DOGE。(資料圖片)

由馬斯克領導的政府效率部(DOGE)團隊，據報正擴大利用Grok人工智能聊天機械人在聯邦政府中分析資料，恐違反利益衝突規定，並讓數以百萬計美國人的敏感資料面臨外洩風險。

路透社引述消息人士報道，在總統特朗普重塑官僚體系之際，這種使用方式恐加深私隱保護團體的疑慮，意即馬斯克主導的政府效率部團隊似乎正在摒棄處理敏感數據的既有保護措施。

其中一名了解DOGE運作的知情者透露，馬斯克的團隊利用客製化Grok聊天機械人，目的是提高DOGE篩選資料的效率，「他們會向它提問，讓它準備報告和進行資料分析」。

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另兩名知情人士則指，即使國土安全部未批准內部使用Grok，DOGE人員仍指示該部門部官員使用。
 

特朗普委派馬斯克領導政府效率部。(資料圖片)

特朗普委派馬斯克領導政府效率部。(資料圖片)

路透社無法確定提供給Grok的特定資料，以及客製化系統是如何打造。Grok由馬斯克旗下新創公司xAI開發，2023年在馬斯克的社交平台「X」推出。

路透社報道，5名在科技及政府倫理方面的專家指出，倘若處理的是敏感或機密的政府資料，這樣的安排可能違反資訊安全及私隱法例。

專家並指，這個情況可能讓馬斯克接觸到與他私下有業務往來機構的聯邦政府非公開合約資料，或者用來訓練Grok。他們強調，馬斯克還可能藉此取得不公平的競爭優勢。

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國土安全部發言人否認DOGE曾要求該部門使用Grok。
 

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