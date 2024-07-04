路邊驚見蟒蛇「咬死自己」超詭異 專家揭悲慘原因 毒蛇自咬會否中毒？(有片)

澳洲日前有捕蛇專家，發現一條蛇死在路邊，其死狀「恐怖」，可見牠張大嘴吧咬著自己……不過其實該條蟒蛇並非自殺，死前咬著自己，是另有悲慘原因。
蛇自咬｜蟒蛇被車撞後「咬著自己死去」
FB專頁Sunshine Coast Snake Catchers發片稱，日前接到要求捕捉一條被車撞到的海地毯蟒(Coastal Carpet Python)，但到場後發現牠已經死亡，並可見牠「咬著自己死去」(python dies biting itself)，估計該蛇年約7至8歲，並沒有毒。
蛇自咬｜會去咬令牠疼痛的東西
捕蛇專家Brendon ‘Giffo’ Giffor及獸醫Jonathon Howard解釋，蟒蛇這種死狀，指蛇的習性是會去咬一些令牠感到疼痛或害怕的東西，估計該條蛇被車撞後身體疼痛，因此便去咬痛的地方，而這會令牠的牙齒插入並卡住在皮膚中，牠在痛苦下漸漸因傷勢而死去。
蛇自咬｜毒蛇自咬不會中毒但仍會腫
Giffor表示，蛇在被圈養的環境中，有機會會因自己受傷或長腫瘤而咬自己，但今次是他首次看到蛇在被車撞後咬著自己死去。那麼如果是毒蛇，咬到自己後會否中毒？他表示毒蛇「自咬」的位置仍會腫脹好幾天，就像被蜜蜂針到一樣，但毒蛇對自己的毒液有免疫力，故此不會中毒並會慢慢康復。