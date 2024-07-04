路邊驚見蟒蛇「咬死自己」超詭異 專家揭悲慘原因 毒蛇自咬會否中毒？(有片)

澳洲日前有捕蛇專家，發現一條蛇死在路邊，其死狀「恐怖」，可見牠張大嘴吧咬著自己……不過其實該條蟒蛇並非自殺，死前咬著自己，是另有悲慘原因。

蛇自咬｜蟒蛇被車撞後「咬著自己死去」

FB專頁Sunshine Coast Snake Catchers發片稱，日前接到要求捕捉一條被車撞到的海地毯蟒(Coastal Carpet Python)，但到場後發現牠已經死亡，並可見牠「咬著自己死去」(python dies biting itself)，估計該蛇年約7至8歲，並沒有毒。