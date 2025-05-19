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國際
2025-05-19 15:45:00

踏遍36國狗網紅任ASICS大使　網民：絕對勝任(有片)

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踏遍36國狗網紅任ASICS大使，網民：絕對勝任。(X)

踏遍36國狗網紅任ASICS大使，網民：絕對勝任。(X)

日本知名運動品牌ASICS12日公布最新品牌大使由一名「網紅」擔任，而且不是普通的網紅，而是一隻擁有白色毛絨絨外型、有「微笑天使」之稱的西摩犬！當不少網民了解過這隻新任品牌大使的背景後，紛紛大讚「知道牠絕對能勝任」。

綜合報道，ASICS最新品牌大使由7歲西摩犬「Felix」擔任，FelixIG上有破122萬人次追蹤，比很多人類網民還要多Fans，牠至今已經到訪過36個國家，亦比很多人類旅遊經驗豐富。在Felix出任品牌大使的宣傳短片中，牠照樣用四足探索世界，穿越山林，跑起來、動起來，是運動KOL無誤。ASICS在短片中讚賞Felix和牠所有的小夥伴的每日任務，發揮自己的「影響力」，把懶在梳化上的主人帶出門，讓大家一起動起來。

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7歲西摩犬「Felix」在IG上有破122萬人次追蹤，至今已經到訪過36個國家。(X) ASICS在影片中指出，狗狗激勵我們數百萬人走出家門，動起身體，活化心靈。(X) 研究顯示，65%的狗主人認為狗狗是他們最強的運動推力，甚至勝過朋友、家人或私人教練。(X)

研究顯示狗狗是最佳運動夥伴

為甚麼ASICS破天荒選擇一隻狗狗當作品牌大使呢？ASICS在影片中指出：「因為狗是真正的運動啟發者，每天牠們都以無條件的熱情，激勵我們數百萬人走出家門，動起身體，活化心靈。」而且有研究顯示，狗狗是最佳運動夥伴。根據最新跨國研究發現，狗主人相較於非狗主人，平均每周多出40%活動量，心理健康分數也高出18%。全球76%非狗主人坦言，若有養狗會更有動力運動。研究同步指出，65%的狗主人認為狗狗是他們最強的運動推力，甚至勝過朋友、家人或私人教練。不僅如此，92%的狗主人同意狗狗讓他們更常活動，81%認為與狗一起移動能顯著提升心理健康。ASICS透過這項研究強調：「Sound mind, Sound body」的品牌核心，不只來自自律，更來自與生命夥伴共同度過的時光。在這樣的基礎下，所以邀請全球知名網紅萌寵Felix出任最新品牌大使。

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