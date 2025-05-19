踏遍36國狗網紅任ASICS大使　網民：絕對勝任(有片)

日本知名運動品牌ASICS於12日公布最新品牌大使由一名「網紅」擔任，而且不是普通的網紅，而是一隻擁有白色毛絨絨外型、有「微笑天使」之稱的西摩犬！當不少網民了解過這隻新任品牌大使的背景後，紛紛大讚「知道牠絕對能勝任」。

綜合報道，ASICS最新品牌大使由7歲西摩犬「Felix」擔任，Felix在IG上有破122萬人次追蹤，比很多人類網民還要多Fans，牠至今已經到訪過36個國家，亦比很多人類旅遊經驗豐富。在Felix出任品牌大使的宣傳短片中，牠照樣用四足探索世界，穿越山林，跑起來、動起來，是運動KOL無誤。ASICS在短片中讚賞Felix和牠所有的小夥伴的每日任務，發揮自己的「影響力」，把懶在梳化上的主人帶出門，讓大家一起動起來。