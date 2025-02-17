踢走澤連斯基 華府籲俄讓步 美俄日內談判俄烏停火

美國總統特朗普上任後加速推動俄羅斯與烏克蘭和談，據報美俄代表數天內將在沙特阿拉伯會面，商討俄烏停火，惟烏克蘭總統澤連斯基否認獲邀參與。美國俄烏問題特使凱洛格指，歐洲不會參與談判；如實現停火，俄方或須在領土上讓步。

路透社引述一名美國眾議員和多名消息人士報道，國務卿魯比奧、白宮國家安全顧問沃爾茨及中東問題特使威特科夫，未來數天將在沙特與俄羅斯代表就俄烏戰事談判，眾議員指澤連斯基獲邀參與。然而，將訪沙特等國的澤連斯基否認獲邀，強調與戰略夥伴磋商前不會與俄方接觸。至於美國期望烏提供稀土以換取軍事及經濟援助，澤連斯基指目前的礦產協議方案缺乏對烏方的安全保障，他未批准官員簽署。