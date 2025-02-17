踢走澤連斯基 華府籲俄讓步 美俄日內談判俄烏停火

美國總統特朗普上任後加速推動俄羅斯與烏克蘭和談，據報美俄代表數天內將在沙特阿拉伯會面，商討俄烏停火，惟烏克蘭總統澤連斯基否認獲邀參與。美國俄烏問題特使凱洛格指，歐洲不會參與談判；如實現停火，俄方或須在領土上讓步。
路透社引述一名美國眾議員和多名消息人士報道，國務卿魯比奧、白宮國家安全顧問沃爾茨及中東問題特使威特科夫，未來數天將在沙特與俄羅斯代表就俄烏戰事談判，眾議員指澤連斯基獲邀參與。然而，將訪沙特等國的澤連斯基否認獲邀，強調與戰略夥伴磋商前不會與俄方接觸。至於美國期望烏提供稀土以換取軍事及經濟援助，澤連斯基指目前的礦產協議方案缺乏對烏方的安全保障，他未批准官員簽署。
美特使：要打破中俄朝伊聯盟
這邊廂，魯比奧與俄外長拉夫羅夫通電話，重申特朗普致力推動停火。俄方則指，美俄同意定期溝通，包括籌備元首會晤並在烏克蘭等國際議題上合作。凱洛格強調，烏克蘭必定參與停火談判，歐洲卻不能，但美國會顧及歐洲利益。談判上，俄或要就領土作讓步，美國希望打破俄與中朝及伊朗的聯盟，會以行動確保對俄制裁有效，或會針對俄石油出口。
烏倡建歐洲聯軍防俄
澤連斯基上周六在慕尼黑安全會議發表演說，提出「是時候建立一支歐洲軍隊」，他說在特朗普單方面強勢推進俄烏和談的壓力下，歐洲應「為自身安全採取行動」。他指，俄軍攻擊切爾諾貝爾核電廠，對烏以至全歐洲能源安全都帶來威脅，也反映俄不想和平。情報指俄今夏將運送大量攻擊無人機到白俄，「或是針對你們(歐洲)……在俄攻擊另一國家前，我們能做甚麼？」他提出須建立一支歐洲聯軍，烏可分享抗俄經驗，但強調歐洲擁有軍隊不是要取代美國，而是只要歐洲變得強大，美國才願意站在歐洲這邊。
對此，波蘭外長席科斯基回應指，歐洲國家不會建立聯軍來應對俄威脅，稱「這件事不會發生。但我們向來支持歐洲、歐盟發展自身的防衛能力。」