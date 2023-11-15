躁男57刀狠殺女友 入獄後好食好住暴肥至430磅 一年即提早獲釋享「健康飲食」被轟荒謬

一名男子因57刀殺死女友，罪成判囚30年，入獄後好食好住暴肥，法庭為顧及其健康准他提早出獄，讓他在父母家中繼續服刑，以享用「健康飲食」，這種天方夜譚情節竟在意大利發生。
35歲的意國男子Dimitri Fricano，於2017年6月在撒丁島度假期間，因不滿當時25歲的女友Erika Preti埋怨他在酒店床上飲食，導致四處食物屑，一怒之下狂刺女友57刀。
Fricano被捕後向警方聲稱女友是被劫匪殺死，後來供稱女友用紙鎮襲擊他在先，他才拿刀還手。2019年Fricano罪成被判囚30年，當時其體重為259磅，因疫情關係他在2022年4月才正式入獄，一年後，其體重飆升至434磅，足足肥了175磅。
提早出獄｜被判在父母家中服完餘下刑期
最終法庭於上周決定以醫學理由，讓Fricano提早出獄，指其身體狀況已危及性命，且沒有輪椅或拐杖，在獄中變得不良於行，而獄方亦無法按其需要提供低熱量飲食，認為他不適合監獄制度，判決讓Fricano在米蘭附近的父母家中服完餘下刑期，以獲得「健康飲食」。據稱，醫生認為Fricano罹患心血管疾病風險很高，須遵從監獄無法提供的特殊飲食；辯護律師則說他患有焦慮及鬱性暴食症、人格障礙和睡眠窒息症。
提早出獄｜女死者父悲憤︰就像一刀插入我心
事件令女死者家人憤怒不已，直斥判決「可恥」，Preti父親說︰「沒有人會把女兒還給我，我們至今仍痛苦不已，他不該這麼快獲釋」，「這就像是一刀插入我心」。