躁男57刀狠殺女友 入獄後好食好住暴肥至430磅 一年即提早獲釋享「健康飲食」被轟荒謬

Fricano殺害女友罪成，判囚30年，但坐監一年即因「太肥」而出獄。(互聯網)

一名男子因57刀殺死女友，罪成判囚30年，入獄後好食好住暴肥，法庭為顧及其健康准他提早出獄，讓他在父母家中繼續服刑，以享用「健康飲食」，這種天方夜譚情節竟在意大利發生。

35歲的意國男子Dimitri Fricano，於2017年6月在撒丁島度假期間，因不滿當時25歲的女友Erika Preti埋怨他在酒店床上飲食，導致四處食物屑，一怒之下狂刺女友57刀。

Fricano被捕後向警方聲稱女友是被劫匪殺死，後來供稱女友用紙鎮襲擊他在先，他才拿刀還手。2019年Fricano罪成被判囚30年，當時其體重為259磅，因疫情關係他在2022年4月才正式入獄，一年後，其體重飆升至434磅，足足肥了175磅。