身家157億｜美國億萬金融富豪突離世　傳於紐約辦公室舉槍自盡

身價20億美元(折合近157億港元)的美國私募股權投資先驅Thomas H. Lee於上周四(23日)被證實死亡，終年78歲。紐約警察局表示，當天上午在一座大廈內發現一名78歲男性死亡，而地址正是Thomas H. Lee創立的投資公司總部。《紐約郵報》(New York Post)引述消息人士透露他死於舉槍自盡。Thomas H. Lee的家屬在聲明中表達悲痛，呼籲外界尊重隱私。

英國廣播公司(BBC)引述紐約警察局報道，23日上午約11時10分接獲曼克頓第五大道767號大廈一間寫字樓的報案，救護員到場後證實一名78歲男子死亡，將由法醫確定死因。報道指，這個地址正是Thomas H. Lee創立的投資公司總部。《紐約郵報》引述警方消息人士指，Thomas H. Lee是在辦公室舉槍自盡，但暫時未獲得證實。