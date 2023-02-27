身家157億｜美國億萬金融富豪突離世　傳於紐約辦公室舉槍自盡

身價20億美元(折合近157億港元)的美國私募股權投資先驅Thomas H. Lee於上周四(23日)被證實死亡，終年78歲。紐約警察局表示，當天上午在一座大廈內發現一名78歲男性死亡，而地址正是Thomas H. Lee創立的投資公司總部。《紐約郵報》(New York Post)引述消息人士透露他死於舉槍自盡。Thomas H. Lee的家屬在聲明中表達悲痛，呼籲外界尊重隱私。
英國廣播公司(BBC)引述紐約警察局報道，23日上午約11時10分接獲曼克頓第五大道767號大廈一間寫字樓的報案，救護員到場後證實一名78歲男子死亡，將由法醫確定死因。報道指，這個地址正是Thomas H. Lee創立的投資公司總部。《紐約郵報》引述警方消息人士指，Thomas H. Lee是在辦公室舉槍自盡，但暫時未獲得證實。
家族聲明沒有提及死因
Thomas H. Lee家族的友人兼發言人Michael Sitrick發表聲明，指Thomas H. Lee是聞名全球的私募股權投資先驅、一位成功的企業家，但同時也是一位盡職的丈夫、父親、祖父、手足、朋友和慈善家，總是把別人的需求擺在優先，「我們都很心碎，請求大家尊重我們的隱私。」但聲明沒有提及死因。
Thomas H. Lee被視為第一批使用槓桿收購(LBO)的金融家，於1974年創辦了Thomas H. Lee Partners, L.P.私募股權公司。據《富比士》統計數據，Thomas H. Lee財產大約為20億美元。
Billionaire financier Thomas H. Lee found dead of self-inflicted gunshot wound in NYC office: sources https://t.co/mJrvOTpvGs pic.twitter.com/tiaz2mSYNZ— New York Post (@nypost) February 23, 2023