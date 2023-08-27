身材太好都出事？怪獸家長投訴上圍豐滿老師「虐兒」

韓媒《News1》報道，近日網上出現一名女網民的貼文，她自言每天都會接載姪子到幼稚園上學，兩個月前，她發現幼稚園新來一位女老師，這位老師擁有豐滿上圍身材，令該名女網民頗有微詞，批評老師的胸部「太大了」。

女網民認為，老師的身材會令學童造成負面情緒影響，她曾向校方要求讓女老師「用繃帶勒緊胸前」，但校方未有理會，女網民於是進一步投訴、直指女老師「虐待兒童」，卻遭校方警告其行為可能涉及誣告。女網民為此上網求助，「我真心希望那名女老師可以被校方解僱，請問有甚麼好方法嗎？我看了她的網路社群帳號，發現她有男朋友……該聯絡她的男友，向他抗議嗎？」

網民回應：女人的敵人就只有女人

不少網民對此表示無法理解，紛紛留言：「這是今年最好笑的笑話」、「幼稚園老師也是某位父母最疼愛、珍視的女兒，也是某個家庭的媽媽，必須保持對他人的尊重之心」、「只因為胸部太大就遭到家長投訴，你跟我說這像話嗎」、「你是不是太自卑了」、「果然女人的敵人就只有女人」、「你這人講話有帶腦嗎」、「這老師到底做錯甚麼」。

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