身高決定命運？南韓家長爭用生長激素與補品催谷子女 首爾男：生得太矮遭欺凌

南韓社會不少人深信「身高高人一等，成就也高人一等」，家長們不惜藉由生長激素治療、營養補充健康產品等「工具」來催谷，希望子女長得更高。然而，這種執著帶來了社會過度注重外表的隱憂。 日經亞洲(Nikkei Asia)報道，鑒於彈跳型運動被認定有助於刺激骨骼發展，不僅首爾外一間彈跳床公園的廣告寫著：「你希望讓孩子再長高10厘米嗎？」就連籃球和排球等運動的受歡迎程度也高。 家長們交換「催谷資訊」 在蔚山，一名母親說，她兒子現在小學6年級，未來3年將是他增高的「關鍵」。因丈夫身高低於平均值，她懷孕時家人便不時要求她多進補，這樣才能有高大的孩子。她說：「作為母親，我擔心會因為孩子將來太矮而被罵。」她與其他媽媽時常交換資訊，包括最佳睡眠時段、高蛋白飲食等，同時兒科診所、藥局和教育機構都貼滿了保證讓孩子們長高的補品廣告。

注射生長激素是人氣選項 另一人氣選項是注射生長激素。這是針對罹患生長激素缺乏症的兒童所提供的保險受保治療項目，但部分家長會自掏腰包，讓孩子天天接受注射，每次花費約10萬韓圜(約575港元)。上述受訪母親說：「我不知道這在醫學上是否有效。我們都半信半疑，但就是沒辦法不去做它。」

首爾家長：不想女兒因外表而受壓 預測孩子未來身高的檢查同樣「爭崩頭」。首爾一名母親說，她替讀小學3年級的女兒預約做檢查，排期要排一年，「太矮就沒自信。我不希望女兒因為外表受到太大壓力」。

過去某些行業有身高要求 身高壓力部分來自過去某些行業有身高要求，例如，直到2007年之前，男性未滿1.67米、女性未滿1.57米都不能當警察。大韓航空直到2014年仍規定女性空服員至少高1.62米。首爾一名49歲男子說，學生時代曾因太矮遭欺凌，「至今仍對身高很沒自信」。 南韓人愈來愈高 南韓人最近10年有長高的趨勢。2023年，初中男生平均身高比10年前高7.4厘米，初中女生平均身高高了3.3厘米。而小學生和高中生的平均身高也有增加。 日經亞洲指出，在南韓，無論是兒童還是成人都有社會競爭的「項目」，例如學術和職業背景等，外表是尤其重要的一環。而南韓異常注重外表已產生一些社會問題。食品藥物安全部今年3月發現259宗與兒童身高相關的問題廣告在網絡流傳，並對產品效果的不實介紹和誤導性內容，提出警告。

大田市提供孩子長高補助 去年8月，大田市因制訂全國首宗兒童身高補助規範而引發熱議。條例包括每年編列37億韓圜(約2,120萬港元)預算，供小學生身高相關檢測用途。儘管家長和校董會批評這項條例有鼓勵「外貌至上」之嫌，大田市府仍以兒童健康為名通過。