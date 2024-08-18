車臣領袖改裝Tesla架上機關槍 Cybertruck變戰車贈俄軍攻烏

俄羅斯車臣共和國總統、有「戰爭狂人」之稱的卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)周六上載駕駛Tesla旗下車款Cybertruck的片段，引起外界譁然；他在車身架上機關槍，揚言送贈給俄羅斯軍隊助他們攻打烏克蘭。卡德羅夫又讚揚電動汽車生產商Tesla的行政總裁馬斯克，並邀請他到訪車臣。

Cybertruck有別於其他電動車，雖是休閒車，但車身由不鏽鋼包裹，外形本已像裝甲車，經卡德羅夫改裝後更加似戰車。他在片中親身試駕該車，肩膊又掛著子彈站於機關槍後。常有瘋狂舉動引起外界關注的卡德羅夫形容該車「毫無疑問是世界最佳的汽車，我簡直愛上了它」。他指外界稱Cybertruck是科技野獸，「我相信此野獸可為我們軍隊帶來很多好處」。