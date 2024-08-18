車臣領袖改裝Tesla架上機關槍 Cybertruck變戰車贈俄軍攻烏

俄羅斯車臣共和國總統、有「戰爭狂人」之稱的卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)周六上載駕駛Tesla旗下車款Cybertruck的片段，引起外界譁然；他在車身架上機關槍，揚言送贈給俄羅斯軍隊助他們攻打烏克蘭。卡德羅夫又讚揚電動汽車生產商Tesla的行政總裁馬斯克，並邀請他到訪車臣。
Cybertruck有別於其他電動車，雖是休閒車，但車身由不鏽鋼包裹，外形本已像裝甲車，經卡德羅夫改裝後更加似戰車。他在片中親身試駕該車，肩膊又掛著子彈站於機關槍後。常有瘋狂舉動引起外界關注的卡德羅夫形容該車「毫無疑問是世界最佳的汽車，我簡直愛上了它」。他指外界稱Cybertruck是科技野獸，「我相信此野獸可為我們軍隊帶來很多好處」。
Cybertruck變戰車｜讚馬斯克現代最強天才
卡德羅夫還讚揚馬斯克，稱他為「現代最強天才」，並趁機邀請他到訪車臣，「我不認為俄羅斯外交部會介意有關到訪」。他又說，「我們等待你的新產品，那可助我們完成特別軍事行動」。俄羅斯一直稱攻打烏克蘭是特別軍事行動、為烏克蘭去納粹化和去軍事化。
Tesla推出的Cybertruck是一輛皮卡車，即輕型卡車，主打堅固耐用。Tesla指該車可在任何地方行駛，包括崎嶇不平的野外和淺水河流。馬斯克甚至聲稱它可在外太空火星行駛。該車車身使用防碎的裝甲玻璃，被指可抵擋時速112公里的棒球或冰雹撞擊。
聲稱馬斯克送贈 卡德羅夫遭美國制裁
卡德羅夫發放的片段引起外界關注Cybertruck被用於戰場上。Tesla和馬斯克無即時回應。卡德羅夫干犯多宗違反人權罪行遭美國制裁，而他在帖文中聲稱該車是馬斯克送贈，傳媒未能證實。對Tesla和馬斯克來說，他的「高調讚揚」未知是否死亡之吻。