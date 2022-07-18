車路士球星被誤認為疑犯 遭米蘭警擎槍指住兼搜身(有片)

有眼不識泰山？！英超勁旅車路士27歲中場巴卡約高(Tiemoue Bakayoko)近日遇上麻煩事，英國《太陽報》報道，被外借到意甲AC米蘭的巴卡約高本月3日在米蘭加里波第門(Porta Garibaldi)乘車時遇上警方路障，警員擎槍要求他下車受查。從Twitter流傳片段可見，巴卡約高伏在警車上接受搜身，私家車門打開，另有兩名警員持槍指車內的人。
報道指，現場有多輛汽車排隊等候，警員給巴卡約高徹底搜身，他耐心受檢。一名警員隨後走近，把佩槍放回槍套，告訴同僚他「搜錯人」，眼前的是足球員巴卡約高。此時，負責搜身的警員似乎有點錯愕，拍拍巴卡約高的背部，似乎對「點錯相」表達歉意。
為遭球迷種族歧視發聲
警方事後發聲明解釋，當日區內發生一宗槍擊案，一輛SUV裡有兩名男子，其中一人為非裔人士、穿綠色外衣，外形與槍擊案疑犯吻合，因此警員向他們擎槍，並要求接受檢查。
影片在網上瘋傳，有球迷大讚巴卡約高全程保持冷靜。法籍科特迪瓦裔巴卡約高與AC米蘭隊友基斯爾(Franck Kessie)近日受到拉素球迷涉種族歧視的言語欺凌，忍不住發聲。他在Instagram發聲明表示：「對於部分拉素球迷以及他們針對我和好兄弟基斯爾的種族聲音，我們是堅強，以自己的膚色為傲，我有充分信心我所屬的球會能夠辨認出那些人。」他促請AC米蘭找出對他言語欺凌的拉素支持者。