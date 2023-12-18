車隊遭撞事件｜拜登與特勤人員嚇呆 網民：若是暗殺他會死掉(有片)

爭取2024年大選連任的美國總統拜登周日晚離開特拉華州威爾明頓市的競選總部時，其車隊一輛負責封路的特勤人員汽車遭撞傳來巨大聲響。當時大批記者在場，拍下拜登聽到巨響目瞪口呆的一幕。事發突然，身邊保護他的特勤人員只顧張望發出聲響之處，約10秒後才有反應，趕忙掩護他上車離開。事件中無人受傷。

特勤處事後發聲明稱，事件不涉保安問題，總統車隊沒有發生任何事離開。威爾明頓警方稱，正調查事故原因。不過，特勤人員在事發時聽到巨響只顧望向來源，未有即時掩護拜登，10秒過後才有行動引起關注。有網民留言稱，若那真是企圖暗殺拜登，他會死掉，特勤人員似乎疏於訓練。