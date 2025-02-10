車Cam直擊｜塞爾維亞總統座駕高速行駛突「甩轆」　驚險一刻曝光

塞爾維亞總統武契奇乘坐的座駕上周六（8日）於北部地區一公路行駛途中發生意外，輪胎發生脫落，後方車隊的車Cam直擊其座駕一度失控，左搖右擺後急煞停，幸事件未造成傷亡，武契奇及隨行人員下車檢查狀況。(影片截圖)

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）乘坐的座駕上周六（8日）於北部地區一公路行駛途中發生意外，輪胎發生脫落，後方車隊的車Cam直擊其座駕一度失控，左搖右擺後急煞停，幸事件未造成傷亡，武契奇及隨行人員下車檢查狀況。

事件發生後，武契奇被轉移到另一輛車上，繼續前往北部地區活動現場與民眾會面，並以幽默的方式提及此事，表示「輪胎在路上爆了」，不必對此事過度解讀或炒作。他還透露自己通常會更換出行路線，以確保安全。總統府隨後證實，當天武契奇乘坐的車輛發生輪胎脫落。據悉，涉事奧迪車輛是專門用於政府官員出行的防彈汽車，官方正調查事故是如何發生。