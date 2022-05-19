軍事審訊｜俄政客倡處決 近千投降烏軍命運堪憂

留守馬里烏波爾市內亞速鋼鐵廠的烏克蘭士兵至昨日有959人投降，他們被送到親俄部隊控制的烏東地區，家屬都擔心各人的命運。烏克蘭尋求以俄戰俘交換他們，惟烏東的親俄分離分子領袖昨表明將審訊部分投降烏軍，而俄總統普京雖保證他們受到人道對待，但有俄知名政客強烈反對交換戰俘，甚至提出處決這批他們口中的「納粹分子」。
俄國防部昨公布959人已投降，指過去24小時約694名來自烏軍隊和亞速營的士兵投降，加上周一首日撤走的265人。烏官員對投降士兵的情況三緘其口，馬里烏波爾市長稱有關問題非常敏感，僅透露總統澤連斯基、紅十字會和聯合國參與談判。報道指，留守的烏軍揚言戰至最後，但周一深夜接獲命令投降。當中不少士兵是來自亞速營，他們在俄國2014年吞併克里米亞半島後成立，成員否認是新納粹分子。烏政府則指該組織已改革，並與國民衛隊整合。普京聲稱對烏克蘭發動的是「特別軍事行動」，以去除該國的納粹化，亞速營士兵投降對他來說是「正中下懷」。部分人認為俄烏達成的投降協議或在烏國引起反彈。有人擔心這批投降士兵或被迫遊街示眾。
首名受審俄兵認殺平民
首名在烏克蘭戰爭罪行法庭接受審訊的俄兵昨承認射殺平民。21歲的Vadim Shishimarin(圖)被指控在俄攻入烏後4天，即2月28日於蘇梅地區，與數名同袍與大隊走失後，偷去一輛汽車逃離。他供稱，途中見到62歲的死者踩單車經過並正在講手機，因擔心其向烏軍洩露他們行蹤，同袍命令他開槍射死該男子。他從車窗開了一槍擊中對方後，他們繼續開了數槍。死者妻子在庭上憶述丈夫頭部中槍經過，不禁傷心落淚。