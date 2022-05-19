軍事審訊｜俄政客倡處決 近千投降烏軍命運堪憂

留守馬里烏波爾市內亞速鋼鐵廠的烏克蘭士兵至昨日有959人投降，他們被送到親俄部隊控制的烏東地區，家屬都擔心各人的命運。烏克蘭尋求以俄戰俘交換他們，惟烏東的親俄分離分子領袖昨表明將審訊部分投降烏軍，而俄總統普京雖保證他們受到人道對待，但有俄知名政客強烈反對交換戰俘，甚至提出處決這批他們口中的「納粹分子」。

俄國防部昨公布959人已投降，指過去24小時約694名來自烏軍隊和亞速營的士兵投降，加上周一首日撤走的265人。烏官員對投降士兵的情況三緘其口，馬里烏波爾市長稱有關問題非常敏感，僅透露總統澤連斯基、紅十字會和聯合國參與談判。報道指，留守的烏軍揚言戰至最後，但周一深夜接獲命令投降。當中不少士兵是來自亞速營，他們在俄國2014年吞併克里米亞半島後成立，成員否認是新納粹分子。烏政府則指該組織已改革，並與國民衛隊整合。普京聲稱對烏克蘭發動的是「特別軍事行動」，以去除該國的納粹化，亞速營士兵投降對他來說是「正中下懷」。部分人認為俄烏達成的投降協議或在烏國引起反彈。有人擔心這批投降士兵或被迫遊街示眾。